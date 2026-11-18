Cristian U atravesó una complicada cirugía y tendrá un mes de reposo: de qué lo operaron y cómo sigue
El ganador de Gran Hermano 2007 debió ser intervenido quirúrgicamente de la espalda y deberá estar quieto algún tiempo. Los detalles.
Cristian U atraviesa horas sensibles en su estado de salud tras someterse a una intervención quirúrgica en la zona de su columna cervical. La noticia generó inquietud en el ambiente del espectáculo y entre sus seguidores, quienes aguardaban novedades sobre su evolución luego de ingresar al quirófano.
Los primeros detalles sobre el motivo y la complejidad del cuadro trascendieron gracias a Flor Cabrera, quien dialogó directamente con el mediático antes de la cirugía y relató las sensaciones que él le transmitió: “Me dijo que estaba bastante asustado porque tiene como un mes de recuperación. Tenía unos discos que le estaban raspando por el gimnasio. Era una operación bastante compleja".
En tanto, fue el mismo Cristian quien se encargó de informar que “la operación salió exitosa” en sus redes sociales.
El posteo de Cristian U tras ser operado exitosamente
Horas más tarde, fue el propio ex ganador de Gran Hermano quien reapareció en sus redes sociales para llevar calma de primera mano. A través de una historia en su cuenta de Instagram, en la que se mostró internado desde el hospital, expresó sus primeras impresiones tras despertar de la anestesia: “Ahora comienza el proceso de recuperación, que está siendo bastante doloroso, pero quería tomarme unos segundos para agradecerles de corazón a cada uno de ustedes”.
Conmovido por la repercusión y el apoyo recibido en medio de la internación, el ex participante del reality dedicó unas líneas especiales a su comunidad virtual: “No puedo creer la cantidad de mensajes, el cariño y la energía que me hicieron llegar. Leí cada mensaje y sepan que valoro muchísimo todo ese amor”.
Finalmente, en medio de la emoción y la incertidumbre lógica por las semanas de rehabilitación que tiene por delante, cerró su comunicado prometiendo mantener al tanto a su público sobre su evolución médica: “Los quiero mucho. Gracias por estar siempre. Les voy contando cómo sigue mi proceso de recuperación”.
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