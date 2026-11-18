El posteo de Cristian U tras ser operado exitosamente

Horas más tarde, fue el propio ex ganador de Gran Hermano quien reapareció en sus redes sociales para llevar calma de primera mano. A través de una historia en su cuenta de Instagram, en la que se mostró internado desde el hospital, expresó sus primeras impresiones tras despertar de la anestesia: “Ahora comienza el proceso de recuperación, que está siendo bastante doloroso, pero quería tomarme unos segundos para agradecerles de corazón a cada uno de ustedes”.