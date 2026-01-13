Revelaron qué hicieron Mauricio Macri y Juliana Awada tras anunciar su separación
El expresidente y la empresaria pusieron fin a una historia de amor de más de 15 años. Todos los detalles del después del anuncio.
Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse. Fueron más de 15 años juntos, de una pareja que tuvo una clara explosión mediática durante el Gobierno Macrista, pero que, más allá de ese periodo, siempre se mantuvo en un perfil bajo, tranquilo, alejado del foco y de las polémicas. Un final que, como se podía esperar, sigue esa misma premisa y que está totalmente ajeno a escándalos.
La noticia generó sorpresa y, a pesar pesar del hermetismo detrás de la ruptura, trascendieron algunos detalles de lo que pasó en el entorno del expresidente y la empresaria.
En su ciclo de Bondi, el conductor Ángel de Brito contó que la crisis de la pareja “empezó hace un año, en enero pasado”. En ese entonces, ambos se distanciaron y comenzaron a plantearse la posibilidad de terminar con su pareja como tal, siempre en el marco del respeto y el amor que se tuvieron.
La decisión final llegó siete días antes de las fiestas. Una época que, de igual manera, decidieron compartir, por el amor a Antonia y por todo lo que habían vivido durante tanto tiempo. Es por eso que se los pudo ver juntos en Navidad y Año Nuevo, celebrando como la familia que nunca dejaron, ni dejarán, de ser.
Fue un proceso largo que estuvieron charlando todo este año. Y finalmente decidieron anunciarla ahora que pasaron las fiestas porque querían pasar las navidades juntos. De hecho subieron imágenes. Así que hace un año que estaban ya decididos”, comentó de Brito.
Además, detalló qué hicieron los protagonistas de la noticia en el proceso en el que sacaron a la luz su realidad sentimental. “Mauricio viajó a Europa antes del anuncio porque el anuncio obviamente fue acordado. Ninguno de los dos se sorprendió ni nadie de su entorno más íntimo. Mauricio se fue a Europa, nadie sabe con quién. Y se va a quedar allá 10, 15 días. Apagó el teléfono”, lanzó.
El periodista también sostuvo que Awada se va a quedar en la casa del exclusivo country Cumelén, cerca de Villa La Angostura, Neuquén. “Va a permanecer ahí por tiempo indefinido. No quieren hacer declaraciones ninguno de los dos. Todo lo que pongan va a ser por redes sociales. No quieren agregar más capítulos a esto que saben que va a ser noticia”, remarcó.
Qué dijo Juliana Awada sobre la separación de Mauricio Macri
La empresaria Juliana Awada publicó un comunicado en sus redes sociales al anunciar su separación de Mauricio Macri. “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió la empresaria.
Luego, explicó cómo transita un momento tan personal. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó. De esta forma, dejó en claro que se tomaría un tiempo de distancia de las redes para pasar el duelo de la separación con tranquilidad. “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, concluyó.
