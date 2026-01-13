Revelaron qué hicieron Mauricio Macri y Juliana Awada tras anunciar su separación

Además, detalló qué hicieron los protagonistas de la noticia en el proceso en el que sacaron a la luz su realidad sentimental. “Mauricio viajó a Europa antes del anuncio porque el anuncio obviamente fue acordado. Ninguno de los dos se sorprendió ni nadie de su entorno más íntimo. Mauricio se fue a Europa, nadie sabe con quién. Y se va a quedar allá 10, 15 días. Apagó el teléfono”, lanzó.

El periodista también sostuvo que Awada se va a quedar en la casa del exclusivo country Cumelén, cerca de Villa La Angostura, Neuquén. “Va a permanecer ahí por tiempo indefinido. No quieren hacer declaraciones ninguno de los dos. Todo lo que pongan va a ser por redes sociales. No quieren agregar más capítulos a esto que saben que va a ser noticia”, remarcó.

Macri Awada.jpg

Qué dijo Juliana Awada sobre la separación de Mauricio Macri

La empresaria Juliana Awada publicó un comunicado en sus redes sociales al anunciar su separación de Mauricio Macri. “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, escribió la empresaria.

Luego, explicó cómo transita un momento tan personal. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó. De esta forma, dejó en claro que se tomaría un tiempo de distancia de las redes para pasar el duelo de la separación con tranquilidad. “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, concluyó.