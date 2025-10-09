Netflix: la serie policial de la que todo el mundo espera una nueva temporada
La serie se posicionó como una de las historias más vistas de Netflix en los últimos años, destacándose especialmente entre los relatos cortos de suspenso.
Netflix cuenta con un catálogo variado de series y películas, pero una producción europea logró destacarse por completo: Forst, con apenas 6 capítulos, esta serie policial, llena de giros inesperados, atrapó a suscriptores de todo el mundo. Enteraté más en esta nota.
Originaria de Polonia, Forst mezcla drama, suspenso y crimen, aprovechando escenarios naturales que refuerzan la tensión y la atmósfera de cada escena. La serie se consolidó como una de las más maratoneables del catálogo y se posicionó entre las historias polacas más elegidas, alcanzando el Top 10 del género en varios mercados internacionales.
Desde su incorporación a Netflix a mediados de 2024, Forst se convirtió en una de las mejores producciones polacas de la plataforma, con una historia atrapante que mantiene a los espectadores al borde de la butaca y genera gran expectativa por una segunda temporada.
De qué trata "Forst"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie polaca de solo 6 capítulos, Forst, narra una historia intensa de suspenso y crimen: "Una serie de brutales asesinatos mantiene obsesionado a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso oficial, decide continuar la investigación por su cuenta, con la ayuda de una periodista comprometida y audaz".
La llegada de Forst al catálogo de Netflix provocó un verdadero revuelo entre los fanáticos del género policial y de suspenso, destacándose por su narrativa ágil, los giros inesperados, la tensión constante en cada episodio y la profundidad de sus personajes, que generan un vínculo inmediato con la audiencia.
Gracias a estos elementos, la serie se consolidó rápidamente como una de las mejores producciones europeas de suspenso de los últimos años, y su historia atrapante mantiene a los espectadores al borde de la butaca, episodio tras episodio, con un desarrollo que combina intriga, emoción y misterio hasta el desenlace final.
Reparto de "Forst"
- Borys Szyc
- Zuzanna Saporznikow
- Andrzej Bienias
- Kamilla Baar
- Aleksandra Grabowska
- Szymon Wróblewski
- Maciej Pesta
- Micha Suwada
- Tomasz Pogo
- Artur Barci
- Magorzata Hajewska-Krzysztofik
Trailer de "Forst"
