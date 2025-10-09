Netflix: la serie policial de la que todo el mundo espera una nueva temporada

De qué trata "Forst"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie polaca de solo 6 capítulos, Forst, narra una historia intensa de suspenso y crimen: "Una serie de brutales asesinatos mantiene obsesionado a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso oficial, decide continuar la investigación por su cuenta, con la ayuda de una periodista comprometida y audaz".