Nicolás Cabré habló del difícil momento que atravesó por tener tanta exposición: "Había un manoseo..."

Nicolás Cabré anunció su casamiento con Rocío Pardo: cuándo será

El jueves, Nicolás Cabré pasó por Otro día perdido, el late night show con el que Mario Pergolini regresó a la televisión en la pantalla de El Trece, y en medio de una distendida charla el actor no sólo habló de trabajo sino también sobre su inminente casamiento con Rocío Pardo y cómo cambió su vida gracias a ella.

Durante la conversación, el actor puso de relieve el cambio positivo que experimenta junto a la bailarina, a quien describe como su pareja y amiga. La charla sobre la también directora y productora comenzó cuando Cabré recordaba la fecha de su próximo estreno, junto a su amigo y colega Mariano Martínez: “¿Cuando estrenemos vamos a estar casados? Sí, vamos a estamos casados”, repasó el actor, adelantando que el matrimonio se concretará antes del debut de la próxima obra que ambos dirigirán.

En ese contexto, el artista expresó: “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”. Para él, se trata de una etapa inédita caracterizada por el bienestar emocional y un equilibrio afectivo.“Estoy viviendo una felicidad que no conocía”, afirmó ante la audiencia, en un testimonio que refleja la importancia de la relación en su vida actual.

El actor explicó que la idea inicial era organizar un encuentro muy simple: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”, comentó entre risas. Aun así, adelantó que no habrá muchos famosos invitados y que la esencia del evento seguirá siendo íntima.

La pareja optó por una ceremonia sencilla y tranquila, acorde a su personalidad: “Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, explicó. Sobre la modalidad del evento, detalló: “Es atardecer y noche”, a lo que Agustín “Rada” Aristarán, humorista del programa, añadió: “Hasta el mediodía”, aludiendo a la extensión de la celebración.