The Movement impactó con la producción de "La vida era más corta", el último álbum de Milo J

En ese momento, Alex Aguerri desde The Movement Europa y con el apoyo de la oficina de Argentina, comienza un diseño de producción con la premisa de conseguir que los videos tengan ese aspecto y riqueza documental que buscaban los directores, manteniendo el cuidado que requiere una gran producción como esta en un lugar que no está acostumbrado a los rodajes. Esto se consigue contando con más de 200 personas locales como actores del proyecto, trabajadores de la zona que ayudan a llevarlo a cabo y multitud de casas y campos santiagueños que se convierten por unos días en sets de rodaje. Además de eso, a los directores y el productor, se suman nombres como Michal Babinec, Pablo Saredo, Walter Cornás, Sol Canievsky, Iñaki Tena, Laura Delbosco, Eze Lopez, Pablo Gonzalez, Pancho Casagrande, Clara Mayoral y muchos más que conforman un equipo diverso y mayoritariamente argentino, todos asumiendo la importancia de este proyecto para la cultura del país.

En “Bajo de la piel” Milo reaparece en el Cementerio de Negra Muerta. A su alrededor, aparecen y desaparecen algunas caras conocidas, rodeándolo como si de una fotografía antigua y pictórica se tratase. El single nos muestra a un nuevo Milo J, rodeado de todos los personajes que protagonizan el resto del álbum, como si de una presentación de todo el universo visual del disco se tratase.

En este video aparecen, Karina y Joni Cejas, actualmente encargados de cuidar este cementerio que, por el viento, la sal y el olvido, está cerca de desaparecer. Ellos, junto a otros vecinos de la zona, consolidaron el casting del proyecto.

Esta misma metodología continúa exhaustivamente en los siguientes videos; “Lucía” lo protagonizan Sofía Unzaga (Naza) y Milagros Diaz, bailarinas folklóricas de Santiago del Estero, representando una leyenda tan antigua como lo es la Telesita. Para el videoclip de “Niño” tuvimos a Nicolás Campos y Nemías Suarez, dos adolescentes que viven a diario en esas calles, casas o cementerios de Suncho Corral, pueblo en el que se filmó. En “Recordé” vemos a niños de la misma zona de Suncho Corral que simbolizan el recuerdo de trabajadores reales del campo dónde algunos de ellos han sido explotados como trabajadores golondrinas. “La vida era más corta” cuenta la antigua historia de la Salamanca donde conseguimos revivir un bodegón típico santiagueño repleto de bailarines de la familia Savedra o músicos típicos de la zona como algunos Carvajal, Marcos Barrionuevo y muchos más. Para “Luciérnagas” contamos con Brunna, una niña de Suncho que persigue a los pocos habitantes de la zona que caminan en procesión de velas representando el posible final de las raíces azotadas por el olvido.

En “Jangadero” volvemos a ver a Milo, esta vez rodeado de niños. De esta forma culmina el álbum, termina el viaje: desde el último plano en “Bajo de la piel”, rodeado de los mayores, de los que Milo toma prestada su sabiduría y folklore, hasta “Jangadero” donde Milo se lo entrega a los jóvenes, al futuro, y junto con ellos observa navegar en el río dulce de Atamisqui el jangadero en llamas de Mercedes Sosa.

“Para mi familia, Santiago del Estero tiene mucho significado. La abuela de mi mamá, quien la crió, era santiagueña y se vino a los 12 años para Buenos Aires a construir una nueva vida porque allá todo es muy difícil y hay de todo menos oportunidades. Y es por eso que por este medio sigo escribiendo esta historia”, explica el artista, Milo J.