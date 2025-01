Nicolás Cabré le propuso casamiento a Rocío Pardo después de un año de noviazgo

Luego, el panelista Ale Castelo dio más detalles de la unión: “Se comprometieron en diciembre en Punta Cana, hicieron un viaje, fue la hija (Rufina), fue la hermanita de ella”. Además, después de esto, confesó: “Y bueno, fue un momento muy especial, muy íntimo. Y ya se sabe, me llegó ya de palabra de ella, dijo, mirá, me comprometí, nos casamos este año. Y ya me lo confirmó”.

Embed - Puro Show on Instagram: "Primicia de #PuroShow: ¡Nicolás Cabré se casa con Rocío Pardo! #lovieneltrece" View this post on Instagram A post shared by Puro Show (@pseltrece)

“Está el compromiso previo y finalmente este año, no hay fecha todavía, pero quieren hacer algo muy íntimo”. Así, una vez que revelaron la noticia, desde "Puro Show" mostraron el emotivo video del momento en el que Cabré le propuso casamiento a su pareja: “Es el video donde Nico Cabré se compromete con esta mujer. Aplaude la hija de Nico Cabré”, dicen en relación a Rufina.

“Y fijate cómo él está totalmente perdido y enamorado por Rocío Pardo que llegó a su vida hace un año, chicos. Nunca lo vimos así. Me parece que con ninguna lo vimos así”, afirmaron también en el mismo programa.