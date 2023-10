Se supo el motivo de la separación entre Nicolás Cabré y Soledad Fandiño

Dos años después, la relación entre Fandiño y Cabré llegó a su fin y las especulaciones comenzaron a circular. Es que en una fiesta, en 2010, el actor y Florencia Torrente se reencontraron y algunos de los presentes comenzaron a divulgar que habían tenido un affaire. Por lo que coincidió con la separación y todo parecía indicar que ése era el verdadero motivo.

Sin embargo, tras guardar silencio por algunos años, en 2018 Soledad Fandiño habló sobre su relación con Nicolás Cabré y se encargó de revelar cuál fue la verdadera razón que la invitaron a romper con el amor.

“No nos casamos porque pasaron cosas en el medio. No tenía que ser. ¿Si me engañó? Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo. Compartió una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien”, deschavó la actriz exponiendo a su ex pareja y un romance desconocido.

“En un momento nos juntamos a hablar. Pero esto fue hace mucho. Nosotros convivíamos, vivíamos en mi casa, después en la de él. También fueron pasando un montón de cosas en la relación que ya no nos hacían bien, y de repente pasan cosas que son como la gota que rebalsó el vaso y ya fue. Nos separamos y listo. No llegamos a organizar el casamiento”, culminó respecto a los motivos por los que el amor no funcionó.