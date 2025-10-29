Allegra Cubero se cansó y reveló cómo está su vínculo con Nicole Neumann
La adolescente dio más detalles de la relación que mantiene con su mamá a pesar de todos los rumores que circulan.
Desde hace un largo tiempo, el vínculo de Nicole Neumann con sus hijas es muy cuestionado y siempre salen rumores de que la relación entre ellas no es la mejor. De hecho, muchos aseguran que las chicas tienen mucha más confianza con Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero.
Todo esto se suma a que en los últimos meses, las críticas mediáticas aumentaron, ya que Allegra Cubero, hija del medio de la modelo y el ex futbolista, cumplirá 15 años en el 2026 y la adolescente fue cuestionada por la manera en la que decidió organizar la celebración, ya que muchos consideran que dejó de lado a su madre.
Después de recibir tantos comentarios, Allegra se cansó y despejó todo tipo de dudas, contando cómo es la relación que mantiene con Nicole.
"¿Por qué no va a estar en tus 15 años? ¿Y Viciconte si? ¿Por qué elegiste eso?" o "Si querrías a tu mami, ¿por qué no festejaste tu cumple con ella y si con tu madrastra?", son algunos de los comentarios que se pueden ver en las publicaciones de la joven influencer.
Ante esto, ella respondió de forma contundente. A través de su cuenta de Tiktok, Allegra compartió un video con Nicole usando el popular tema “Call me maybe” de Carly Rae Jepsen como banda sonora de su descargo.
“La gente criticándonos, diciéndome que no quiero a mi mamá y nosotras así”, escribió mientras ambas se mostraron relajadas, sonrientes y cómplices.
En cuestión de minutos, esto se volvió viral en las diferentes redes sociales y provocó que los usuarios comiencen a dejar todo tipo de comentarios al respecto. Por otro lado, esto deja en claro que todo lo que se dijo son solo rumores y que el vínculo madre e hija está intacto y ambas atraviesan un gran momento.
