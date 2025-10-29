Allegra Cubero se cansó y reveló cómo está su vínculo con Nicole Neumann

“La gente criticándonos, diciéndome que no quiero a mi mamá y nosotras así”, escribió mientras ambas se mostraron relajadas, sonrientes y cómplices.

Allegra Cubero Nicole Neumann

En cuestión de minutos, esto se volvió viral en las diferentes redes sociales y provocó que los usuarios comiencen a dejar todo tipo de comentarios al respecto. Por otro lado, esto deja en claro que todo lo que se dijo son solo rumores y que el vínculo madre e hija está intacto y ambas atraviesan un gran momento.