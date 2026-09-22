Nicole Neumann reveló la particular situación que vive con su hijo Cruz: "Es un tema mío también"

"Mi psicólogo me dice lo mismo. Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando", expresó durante la entrevista.

Según explicó, el hábito no solamente repercute en sus horas de descanso, sino que también condiciona distintos aspectos de la dinámica familiar. Cruz continúa buscando a su mamá cuando necesita tomar leche, incluso si hay otras personas presentes.

Esta situación también tiene consecuencias en los momentos que el pequeño comparte con su papá. Nicole contó que Manuel Urcera encuentra algunas limitaciones a la hora de pasar determinados fines de semana a solas con su hijo, principalmente porque Cruz todavía necesita de su madre durante la noche.

En ese sentido, la modelo aseguró que el piloto está "limitado" para realizar determinados planes con el niño sin su presencia, debido al fuerte apego que Cruz mantiene con ella y, particularmente, con la lactancia.

A pesar de las recomendaciones que recibe, Nicole dejó en claro que atraviesa el proceso de manera gradual y que intenta acompañar a su hijo en lugar de imponerle un corte abrupto. Por ahora, la modelo continúa conversando con Cruz sobre el tema mientras busca la manera de avanzar hacia el destete.