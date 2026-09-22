Nicole Neumann reveló la particular situación que vive con su hijo Cruz: "Es un tema mío también"
La modelo habló del momento que atraviesa con el pequeño de dos años y sorprendió al revelar un detalle de su intimidad familiar que todavía no pudo resolver.
Nicole Neumann protagonizó una particular charla sobre maternidad durante su visita a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece. Allí, la modelo habló sobre la crianza de Cruz, su hijo de dos años, fruto de su matrimonio con Manuel Urcera, y sorprendió al contar una situación que todavía forma parte de su rutina cotidiana.
Después de ser mamá de tres hijas, la llegada de su primer varón implicó nuevos desafíos para Nicole. Durante la entrevista, contó cómo es el día a día junto al pequeño y se detuvo especialmente en una cuestión que afecta tanto sus noches como la organización familiar: la continuidad de la lactancia.
Ante la sorpresa de Pergolini, la modelo explicó que Cruz todavía toma leche materna y que suele pedírsela antes de dormir. Incluso reveló la particular forma que tiene el niño de reclamarle cuando quiere continuar con ese momento de intimidad entre ambos.
"Me dice ‘tetita’ y ‘ahora quiero la del otro lado’. Le digo que solo para dormir y me pide ‘un poquitito’", contó Nicole entre risas.
La confesión de Nicole Neumann sobre el destete
La modelo reconoció que la situación también genera opiniones entre las personas que la rodean. Incluso contó que su psicólogo coincide con quienes le recomiendan ponerle un punto final a la lactancia, aunque admitió que para ella no resulta sencillo tomar esa decisión.
"Mi psicólogo me dice lo mismo. Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando", expresó durante la entrevista.
Según explicó, el hábito no solamente repercute en sus horas de descanso, sino que también condiciona distintos aspectos de la dinámica familiar. Cruz continúa buscando a su mamá cuando necesita tomar leche, incluso si hay otras personas presentes.
Esta situación también tiene consecuencias en los momentos que el pequeño comparte con su papá. Nicole contó que Manuel Urcera encuentra algunas limitaciones a la hora de pasar determinados fines de semana a solas con su hijo, principalmente porque Cruz todavía necesita de su madre durante la noche.
En ese sentido, la modelo aseguró que el piloto está "limitado" para realizar determinados planes con el niño sin su presencia, debido al fuerte apego que Cruz mantiene con ella y, particularmente, con la lactancia.
A pesar de las recomendaciones que recibe, Nicole dejó en claro que atraviesa el proceso de manera gradual y que intenta acompañar a su hijo en lugar de imponerle un corte abrupto. Por ahora, la modelo continúa conversando con Cruz sobre el tema mientras busca la manera de avanzar hacia el destete.
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