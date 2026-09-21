Nuevo paro nacional este martes 22 de septiembre: quiénes se adhieren

A la huelga nacional se le suma la continuidad del plan de lucha en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A través de un esquema impulsado por ADUBA y APUBA que contempla 23 jornadas de protestas rotativas, el cese de actividades afectará de manera directa este martes a la Facultad de Medicina, tras haber tenido su epicentro el lunes en el Rectorado.