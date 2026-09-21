Nuevo paro nacional este martes 22 de septiembre: quiénes se adhieren
Las casas de altos estudios públicas de todo el país realizan un paro por 24 horas en demanda de una urgente recomposición salarial y mayor presupuesto.
El malestar salarial y presupuestario en el ámbito de la educación superior vuelve a paralizar las aulas. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) concreta este martes 22 de septiembre un nuevo paro nacional por 24 horas en todas las universidades públicas del país.
La medida de fuerza comenzará desde el primer minuto de la jornada bajo la consigna "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", afectando el normal dictado de clases ante la falta de acuerdo paritario y la demora en la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
A la huelga nacional se le suma la continuidad del plan de lucha en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A través de un esquema impulsado por ADUBA y APUBA que contempla 23 jornadas de protestas rotativas, el cese de actividades afectará de manera directa este martes a la Facultad de Medicina, tras haber tenido su epicentro el lunes en el Rectorado.
El cronograma continuará el miércoles en la FADU, el jueves en Farmacia y Bioquímica, y el viernes en Ingeniería.
Paro nacional con acciones en el interior y la mira puesta en el 15 de octubre
El mapa de reclamos también se hará sentir en distintos puntos del territorio nacional. En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, los gremios de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la UTN convocaron a una conferencia de prensa prevista para las 09:00 en las escalinatas del Rectorado, con el objetivo de visibilizar la crisis presupuestaria ante la comunidad.
Todas estas medidas de fuerza sectoriales y regionales confluyen en un objetivo común fijado para el próximo 15 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo la quinta Marcha Federal Universitaria, cuyo acto central en la Ciudad de Buenos Aires tendrá como epicentro la concentración frente al Palacio de Tribunales.
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