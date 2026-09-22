Él Mató a un Policía Motorizado en Buenos Aires: me das cada día más

La segunda mitad tuvo una intensidad que nunca necesitó transformarse en una competencia por ver quién hacía más ruido. “Destrucción”, “El mundo extraño”, “Sábado” y “El fuego que hemos construido” aparecieron en una sucesión que mostró otra de las características de la banda: no necesita apoyarse en un único disco, una única canción o una determinada etapa para sostener la atención de miles de personas.

Y eso no es un detalle menor.

Él Mató creció. Muchísimo. Aquella banda nacida en el circuito independiente hoy puede ocupar uno de los escenarios más importantes del país y hacerlo frente a una multitud. Pero hay algo interesante en la manera en que administra ese crecimiento: no parece necesitar demostrarlo todo el tiempo.

El escenario es enorme, pero la lógica del show sigue siendo relativamente sencilla. Seis músicos, canciones, luces, pantallas y una multitud que conoce buena parte de las letras. No hace falta convertir cada momento en un acontecimiento porque el acontecimiento, en buena medida, ya está construido.

El tramo final llegó después de un breve parate y tuvo a “El magnetismo”, “Fuego” y “Mi próximo movimiento” como algunos de sus puntos más fuertes. La última de ellas terminó de cerrar el repertorio después de 24 canciones y aproximadamente una hora y 55 minutos de show.

El guiño de Él Mató a un Policía Motorizado a Lionel Messi

Y cuando parecía que ya estaba todo dicho, apareció una última escena: mientras la gente comenzaba a retirarse del Arena de Buenos Aires, sonó en tape “Me das cada día más”, de Valeria Lynch.

Y quizás ahí esté la mejor medida del momento que atraviesa Él Mató a un Policía Motorizado. La banda puede plantarse hoy en uno de los escenarios más importantes del país, frente a una multitud, recorrer más de veinte años de carrera y cerrar un show de 24 canciones en una hora y 55 minutos sin que nadie sienta que faltó algo.

No necesitó estirar la noche para demostrar que estaba a la altura del escenario. Tampoco convertir cada canción en un acontecimiento. La madurez aparece también ahí: en saber cuánto tocar, cuándo parar y confiar en que las canciones hicieron su trabajo.

Y quizás por eso, cuando empezó a sonar “Me das cada día más”, el título ya estaba escrito.

Porque sí: Él Mató da cada día más.