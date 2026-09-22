La reacción de la China Suárez a la parodia del video que terminó con Mauro Icardi en otra polémica

Pero la parodia tuvo su propio remate. Al regresar al interior del vehículo, Castillo intentó besar a la persona que lo acompañaba, aunque recibió un inesperado rechazo: su compañero esquivó el beso y le hizo una señal para marcar distancia.

El cierre también tuvo una referencia directa a la publicación original de la actriz. “Manifesté”, escribió Castillo junto al video, retomando la frase que había utilizado la China en su posteo junto a Icardi: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”.

La respuesta de Suárez no pasó inadvertida entre los seguidores del influencer. Además del “like”, la actriz dejó su comentario y celebró públicamente la recreación, que rápidamente se sumó a las distintas versiones y memes que circularon después de la publicación original.

El video de la China y Mauro Icardi había generado una fuerte repercusión luego de mostrar a la actriz con parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista conducía. Las imágenes fueron registradas dentro de Nordelta y provocaron cuestionamientos en redes sociales por la forma en que circulaba el automóvil, además de derivar en la intervención de autoridades bonaerenses.