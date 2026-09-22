La reacción de la China Suárez a la parodia del video que terminó con Mauro Icardi en otra polémica
La actriz reaccionó al video de Pablito Castillo, quien recreó la polémica escena junto al futbolista y sumó un particular giro humorístico.
El video de la China Suárez y Mauro Icardi dentro de un auto en Nordelta continúa generando repercusiones en redes sociales. Esta vez, Pablito Castillo decidió tomar las imágenes y llevarlas al terreno del humor con una particular recreación que rápidamente llamó la atención.
El humorista e influencer publicó la parodia en su cuenta de Instagram, donde imitó varios de los detalles que aparecían en la grabación original. Sin embargo, lo que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados fue la reacción de la propia China Suárez al encontrarse con el contenido.
La actriz primero dejó su “like” en la publicación y luego decidió escribirle directamente a Castillo. Su comentario fue breve, pero suficiente para dejar en claro que tomó la recreación con humor: “Buenísimo”.
Cómo fue la parodia de Pablito Castillo al video de la China Suárez
Para realizar el video, Castillo se subió a un automóvil que circulaba por un camino en medio de un campo y se asomó por la ventanilla, en una clara referencia a la escena protagonizada por la China junto a Icardi.
Además, el creador de contenido buscó reproducir la estética de la actriz y apareció con una chaqueta de jean clara, similar a la que llevaba Eugenia en las imágenes originales. Mientras el vehículo avanzaba, cantó la canción que sonaba en el video y adoptó una actitud similar frente a la cámara.
Pero la parodia tuvo su propio remate. Al regresar al interior del vehículo, Castillo intentó besar a la persona que lo acompañaba, aunque recibió un inesperado rechazo: su compañero esquivó el beso y le hizo una señal para marcar distancia.
El cierre también tuvo una referencia directa a la publicación original de la actriz. “Manifesté”, escribió Castillo junto al video, retomando la frase que había utilizado la China en su posteo junto a Icardi: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”.
La respuesta de Suárez no pasó inadvertida entre los seguidores del influencer. Además del “like”, la actriz dejó su comentario y celebró públicamente la recreación, que rápidamente se sumó a las distintas versiones y memes que circularon después de la publicación original.
El video de la China y Mauro Icardi había generado una fuerte repercusión luego de mostrar a la actriz con parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista conducía. Las imágenes fueron registradas dentro de Nordelta y provocaron cuestionamientos en redes sociales por la forma en que circulaba el automóvil, además de derivar en la intervención de autoridades bonaerenses.
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