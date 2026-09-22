La ex Gran Hermano Denisse González rompió el silencio tras sus dos internaciones y reveló qué enfermedad tiene

No fue la primera vez que tuvo que pasar por el hospital. En una internación anterior, Denisse había registrado alrededor de 3.000 plaquetas y recibió tratamiento para intentar recuperar los valores. Después de recibir el alta, sufrió una nueva caída que volvió a encender las alarmas.

La enfermedad también tuvo un fuerte impacto emocional en la joven, que reconoció que todavía se encuentra atravesando las consecuencias de todo lo vivido. “Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar”, expresó.

“Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible”, agregó Denisse, visiblemente movilizada al recordar las últimas semanas. Durante todo este proceso, además, contó con el acompañamiento de su pareja, Bautista Mascia. La exparticipante de Gran Hermano destacó especialmente el apoyo que recibió de él durante las internaciones y en los momentos más complicados del tratamiento.