La ex Gran Hermano Denisse González rompió el silencio tras sus dos internaciones y reveló qué enfermedad tiene
La exparticipante de Gran Hermano contó finalmente cuál es el diagnóstico que recibió después de atravesar dos internaciones por una fuerte caída en el nivel de plaquetas.
Denisse González atravesó un difícil momento de salud durante las últimas semanas y tuvo que ser internada en dos oportunidades debido a una importante disminución de sus plaquetas. Luego de realizarse distintos estudios y comenzar un tratamiento, la exparticipante de Gran Hermano decidió contar públicamente qué enfermedad le diagnosticaron.
Durante su visita a La Mañana con Moria, la joven reveló que padece púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), un trastorno autoinmune que afecta a las plaquetas y puede provocar una disminución importante de su cantidad en sangre.
“Es una enfermedad muy particular. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó”, explicó Denisse al hablar por primera vez en profundidad sobre su diagnóstico.
La joven también se encargó de explicar qué sucede con las plaquetas y por qué la situación que atravesó requirió atención médica. “Cuando vos te cortás, automáticamente las plaquetas se juntan en tu cuerpo y hacen de taponcito para controlar las hemorragias”, señaló.
En su caso, los valores llegaron a niveles extremadamente bajos. Según contó, mientras los valores normales de plaquetas se encuentran aproximadamente entre 150.000 y 450.000, ella llegó a tener apenas 1.000, situación que derivó en una nueva internación.
No fue la primera vez que tuvo que pasar por el hospital. En una internación anterior, Denisse había registrado alrededor de 3.000 plaquetas y recibió tratamiento para intentar recuperar los valores. Después de recibir el alta, sufrió una nueva caída que volvió a encender las alarmas.
La enfermedad también tuvo un fuerte impacto emocional en la joven, que reconoció que todavía se encuentra atravesando las consecuencias de todo lo vivido. “Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar”, expresó.
“Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible”, agregó Denisse, visiblemente movilizada al recordar las últimas semanas. Durante todo este proceso, además, contó con el acompañamiento de su pareja, Bautista Mascia. La exparticipante de Gran Hermano destacó especialmente el apoyo que recibió de él durante las internaciones y en los momentos más complicados del tratamiento.
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