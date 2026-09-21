Insólita respuesta de Mauro Icardi tras ser inhabilitado para conducir: "Se me cuelgue de las..."

Pero Icardi fue todavía más lejos y acusó al organismo de brindar información falsa. “Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, expresó en su publicación.

En el mismo mensaje, el delantero explicó que, según su interpretación, cuando una persona realiza la conversión a una licencia europea debe entregar el registro argentino. Por ese motivo, volvió a cuestionar que se hablara de una inhabilitación de su documentación italiana.

“¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, lanzó.

La intervención del Ministerio se produjo después de que las autoridades tomaran conocimiento del video y verificaran la situación de la licencia argentina. La Provincia informó que la medida adoptada contra Icardi es de carácter preventivo.

Mientras tanto, el futbolista optó por responder con dureza y poner el foco en el organismo estatal. Sin embargo, el episodio también volvió a dejar expuesta la situación de su documentación y el comportamiento registrado en el video que dio origen a la intervención de las autoridades.