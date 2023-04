El llamado de Nicole Neumann a Fabián Cubero tras los dichos sobre su hija

Tras sus dichos, la modelo habría llamado al exfutbolista, según Juan Etchegoyen: “El detrás de escena de esta situación tendría a una Nicole enfurecida totalmente”, aseguró el entrevistador.

“Lo que me cuentan es que a Neumann no le cayó nada bien que Cubero haga esas declaraciones, me aseguran que lo sintió como un ataque y una mojada de oreja sin sentido”, agregó.

Y prosiguió: “El malestar de Nicole es total y me parece que está enojada como en el peor momento de la separación, está indignada, me dicen, y con ganas de enfrentarlo”.

conflicto nicole cubero

“De hecho me decían que cuando se enteró de lo que dijo hubo un contacto para reclamarle por todo lo que expuso, no me especifican si llamado o mensaje, tampoco importa demasiado eso”, aseguró.

Y concluyó: “En este momento es clave el rol de Urcera que la está conteniendo me dicen, no sabe qué hacer, si ir a por todo o mantener la compostura”.