La respuesta de Fabián Cubero cuando le preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

Serio y bajo la atenta mirada de Mica Viciconte, Fabián Cubero respondió: "No es un tema que hablemos nosotros. No es un tema que nos compete, entonces, no se toca ese tema en mi casa".

Fabián Cubero y la pelea entre Nicole Neumann y su hija

A mediados de abril, Fabián Cubero dio nuevos detalles de la distante de su hija Indiana con Nicole Neumann, luego de mudarse con él. "Indi está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre estamos tratando, colaborando con ella para que se sienta cómoda, para que se sienta feliz, para que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia, con nosotros, con sus hermanas, como así lo tiene”, comenzó diciendo el Poroto en Socios del Espectáculo. "Pero los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", continuó.