Nicole Neumann rompió el silencio tras no ser invitada a la fiesta de Indiana Cubero

Como era de esperarse, Neumann evitó referirse al asunto y señaló -visiblemente molesta- que "están hablando de menores, diciendo cosas de menores que se sienten mal, con cosas que leen". Además, manifestó: "Los chicos se sienten mal con los agravios que generan las redes, pero lamentablemente hay mucho adulto que no cuenta con esto, no va a ser mi rol ese".

En este sentido, en medio del diálogo con el cronista de Intrusos, aprovechó y dijo: "Mi vida personal no pasa por lo que sale en la tele, me importa la realidad". Al mismo tiempo, apuntó: "Creo que la gente sabe, y las cosas que dicen y ponen, la gente la tiene clara, no se come cualquier fruta".

"Se agarran de la única campana que se ocupa de tirar cosas para ensuciar, yo no soy así, yo protejo a mis hijas", concluyó Nicole en clara alusión al padre de sus hijas y a la actual pareja de éste último.