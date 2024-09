No aprende: Pepe Ochoa volvió a ser repudiado tras anunciar que "María Becerra perdió un bebé"

"María perdió un bebé #LAM", escribió el encargado del manejo de esa cuenta, tras lo cual le llovieron críticas: "Lo bueno que es Pepe Ochoa, Dios, qué tipo más inútil", lanzó una usuaria, compartiendo el mensaje que luego el periodista intentó modificar colocando "María Becerra y su bebé".

tuit pepe1.jpeg

Como era de esperarse, este mensaje no fue el único: "Es mucho pedir que Pepe Ochoa sepa lo que es un embarazo ectópico, ¿no?"; "Hola Pepe, existe Google, una lástima que no sepas usarlo"; "No sé cómo no te echaron todavía", fueron sólo algunas de las reacciones. También, otro internauta colocó: "La arreglaba y la cagaba más, ¿no?", en torno al cambio de mensaje del panelista que puso "María Becerra y su bebé", cuando -en realidad- en los casos de un embarazo ectópico no se habla de bebé, dado que no hay desarrollo del embrión.

tuit pepe2.jpeg

Lo cierto es que, de alguna manera, siempre Pepe Ochoa queda expuesto, en lo que puede tratarse de una ansiedad excesiva por tener la primicia. Sin ir más lejos, María Becerra lanzó un posteo aclarando lo sucedido, justamente para que no existan mensajes incorrectos en torno a la causa de su intervención.

Otros mensajes de repudio a Pepe Ochoa

tuit pepe3.jpeg

tuit pepe4.jpeg

tuit pepe5.jpeg

tuit pepe6.jpeg

tuit pepe7.jpeg