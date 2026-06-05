El fútbol argentino despidió al Indio Solari con homenajes y mensajes cargados de emoción
Clubes, dirigentes y organismos vinculados al deporte expresaron su pesar tras conocerse la muerte del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La noticia de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari provocó una fuerte repercusión en distintos ámbitos de la sociedad argentina y el fútbol no fue la excepción. Apenas se confirmó el fallecimiento del emblemático cantante y compositor, instituciones deportivas de todo el país comenzaron a publicar mensajes de despedida para una figura cuya obra trascendió ampliamente el mundo de la música y encontró un lugar privilegiado en las tribunas de los estadios.
A lo largo de las últimas décadas, las canciones del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se transformaron en una presencia habitual dentro de las canchas argentinas. Frases, melodías y estribillos fueron adaptados por hinchadas de todos los colores, convirtiéndose en parte del paisaje sonoro del fútbol nacional. Esa identificación popular quedó reflejada en la enorme cantidad de mensajes difundidos durante las horas posteriores a conocerse la noticia.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) fue una de las primeras entidades en expresarse públicamente. A través de sus redes sociales publicó una frase cargada de simbolismo: “Nadie es capaz de matarte en mi alma. Hasta siempre, Indio”. Racing también se sumó a los homenajes y recordó el paso del músico por Avellaneda con un mensaje que evocó el vínculo construido con sus seguidores: “En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio”.
La relación entre la Academia y el universo ricotero tiene antecedentes importantes. En 2023, la institución inauguró una placa para conmemorar los 25 años de los históricos recitales que Los Redondos realizaron en el Cilindro durante diciembre de 1998. Aquellos conciertos quedaron grabados en la memoria colectiva de miles de seguidores y forman parte de la historia cultural asociada al estadio académico.
Tigre expresó: “El Club Atlético Tigre lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos ‘Indio’ Solari, ícono y referente musical de nuestro país. Enviamos a su familia, amigos y a todos los ricoteros nuestro más sentido pésame. QEPD, Indio”.
Belgrano, por su parte, apeló a una de las frases más representativas vinculadas a su obra: “Nunca se sabe, puede suceder, que la vida no termine nunca más. Vas a vivir siempre en nuestras canciones, trapos, murales y corazones”.
Newell's también se sumó con un mensaje breve pero significativo: “La tierra gira hoy, menos veloz. Siempre en los corazones del pueblo, Indio”.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió además un extenso comunicado en el que destacó la profunda influencia que tuvo el músico dentro de la cultura futbolera. Desde la entidad señalaron que sus canciones dejaron de pertenecer exclusivamente a los recitales para convertirse en parte de la identidad de las tribunas. “Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones se convirtieron en parte de la identidad de las hinchadas”, expresó el texto oficial.
La AFA también remarcó que la conexión entre Solari y el fútbol surgió de manera natural, sin campañas promocionales ni construcciones artificiales. Según el comunicado, sus letras encontraron una nueva dimensión entre bombos, banderas y cánticos populares, acompañando durante décadas a millones de hinchas. Claudio “Chiqui” Tapia fue otro de los dirigentes que manifestó públicamente su pesar y definió al artista como una figura irrepetible de la cultura nacional.
Fanático reconocido de Boca y seguidor atento de distintas expresiones populares vinculadas al deporte, el Indio construyó una relación singular con el fútbol argentino. Por eso, su despedida excedió los colores y generó manifestaciones de afecto provenientes de instituciones de todo el país. Su legado permanecerá vivo no sólo en sus discos y recitales, sino también en cada tribuna donde sus canciones continúen sonando como parte de una tradición que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.
Los clubes del fútbol argentino se despidieron del Indio Solari
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