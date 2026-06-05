El fútbol argentino despidió al Indio Solari con homenajes y mensajes cargados de emoción

image

Tigre expresó: “El Club Atlético Tigre lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos ‘Indio’ Solari, ícono y referente musical de nuestro país. Enviamos a su familia, amigos y a todos los ricoteros nuestro más sentido pésame. QEPD, Indio”.

image

Belgrano, por su parte, apeló a una de las frases más representativas vinculadas a su obra: “Nunca se sabe, puede suceder, que la vida no termine nunca más. Vas a vivir siempre en nuestras canciones, trapos, murales y corazones”.

image

Newell's también se sumó con un mensaje breve pero significativo: “La tierra gira hoy, menos veloz. Siempre en los corazones del pueblo, Indio”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió además un extenso comunicado en el que destacó la profunda influencia que tuvo el músico dentro de la cultura futbolera. Desde la entidad señalaron que sus canciones dejaron de pertenecer exclusivamente a los recitales para convertirse en parte de la identidad de las tribunas. “Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones se convirtieron en parte de la identidad de las hinchadas”, expresó el texto oficial.

La AFA también remarcó que la conexión entre Solari y el fútbol surgió de manera natural, sin campañas promocionales ni construcciones artificiales. Según el comunicado, sus letras encontraron una nueva dimensión entre bombos, banderas y cánticos populares, acompañando durante décadas a millones de hinchas. Claudio “Chiqui” Tapia fue otro de los dirigentes que manifestó públicamente su pesar y definió al artista como una figura irrepetible de la cultura nacional.

image

Fanático reconocido de Boca y seguidor atento de distintas expresiones populares vinculadas al deporte, el Indio construyó una relación singular con el fútbol argentino. Por eso, su despedida excedió los colores y generó manifestaciones de afecto provenientes de instituciones de todo el país. Su legado permanecerá vivo no sólo en sus discos y recitales, sino también en cada tribuna donde sus canciones continúen sonando como parte de una tradición que ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Los clubes del fútbol argentino se despidieron del Indio Solari

image

image

image

image

image

image

image

image

image