No fue un error en la matrix: habló la tripulante de la Fragata Libertad que se hizo viral por desaparecer
La teniente de navío y odontóloga explicó el curioso efecto visual que la convirtió en protagonista de las redes sociales y contó cómo fue su experiencia a bordo del buque escuela.
Loreley Beratz pasó de hablar sobre su experiencia en la Fragata Libertad a convertirse inesperadamente en una de las protagonistas de las redes sociales. La teniente de navío y odontóloga había sido entrevistada por Guillermo Lobo durante la llegada del buque escuela al Puerto de Buenos Aires, pero un particular movimiento fuera de cámara hizo que pareciera que había desaparecido de la pantalla.
El momento rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios. Sin embargo, no hubo ningún misterio detrás de la escena: se trató simplemente de un efecto provocado por el formato de la transmisión y el movimiento de la tripulante.
Después de la repercusión que tuvo aquella entrevista, Beratz volvió a TN como invitada y explicó en primera persona qué había ocurrido.
¿Qué pasó con Loreley Beratz durante la entrevista?
Durante el móvil, la tripulante terminó su participación y caminó hacia una zona que quedó fuera del encuadre de la cámara. Debido al plano utilizado durante la transmisión, su desplazamiento no pudo verse y durante algunos segundos pareció que había desaparecido.
La propia Beratz se tomó la situación con humor y contó cómo reaccionó al descubrir la repercusión que había tenido el episodio. “Me preguntaban si era un fantasma, dónde estaba, todos se reían de la situación. Fue algo muy lindo y gracioso”, explicó durante su visita al canal.
Luego detalló exactamente cuál había sido su recorrido después de terminar la entrevista: “Caminé para el lado del camarógrafo y me fui hacia proa, pasé rápido y no me llegaron a ver”. De esta manera, quedó explicado el supuesto misterio que había generado comentarios en las redes sociales.
¿Quién es Loreley Beratz, la tripulante de la Fragata Libertad?
Beratz es teniente de navío y además se desempeña como odontóloga a bordo de la Fragata Libertad. El buque escuela regresó este sábado al Puerto de Buenos Aires después de completar una travesía de 161 días.
Para la tripulante, el viaje representó además una experiencia inédita dentro de su carrera profesional. “Pasaron cosas muy lindas, fue la primera navegación en toda mi carrera. Tuve una experiencia muy agradable”, contó.
La navegación implicó permanecer durante varios meses lejos de su familia. Beratz tiene dos hijos y reconoció que uno de los aspectos más difíciles de la travesía fue justamente la distancia. “Fue difícil pero con el apoyo de mi esposo y mi familia, se logró”, señaló al recordar esos 161 días.
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