No fue un error en la matrix: habló la tripulante de la Fragata Libertad que se hizo viral por desaparecer

Luego detalló exactamente cuál había sido su recorrido después de terminar la entrevista: “Caminé para el lado del camarógrafo y me fui hacia proa, pasé rápido y no me llegaron a ver”. De esta manera, quedó explicado el supuesto misterio que había generado comentarios en las redes sociales.

¿Quién es Loreley Beratz, la tripulante de la Fragata Libertad?

Beratz es teniente de navío y además se desempeña como odontóloga a bordo de la Fragata Libertad. El buque escuela regresó este sábado al Puerto de Buenos Aires después de completar una travesía de 161 días.

Para la tripulante, el viaje representó además una experiencia inédita dentro de su carrera profesional. “Pasaron cosas muy lindas, fue la primera navegación en toda mi carrera. Tuve una experiencia muy agradable”, contó.

La navegación implicó permanecer durante varios meses lejos de su familia. Beratz tiene dos hijos y reconoció que uno de los aspectos más difíciles de la travesía fue justamente la distancia. “Fue difícil pero con el apoyo de mi esposo y mi familia, se logró”, señaló al recordar esos 161 días.