Quién era el hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años: una vida de modelo y de lucha contra las adicciones

Esta lucha cotidiana tuvo una profunda repercusión dentro de su núcleo afectivo. En una entrevista concedida a la revista "Vogue", su hermana Kaia Gerber reflexionó sobre la huella que dejó este proceso en el hogar al señalar: “Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”.

A lo largo de sus distintas etapas de tratamiento, sus seres queridos mantuvieron un acompañamiento explícito. Muestra de ello fue el conmovedor mensaje que Cindy Crawford le dejó en una de sus publicaciones para reafirmar el sostén familiar: “Presley, te queremos y no estás solo”.