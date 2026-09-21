Quién era el hijo de Cindy Crawford que murió a los 27 años: una vida de modelo y de lucha contra las adicciones
El joven de 27 años siguió los pasos de su madre en el modelaje y, en varias ocasiones, habló públicamente de sus adicciones. Conocé todos los detalles sobre la vida de Presley Gerber.
El mundo del espectáculo y de la moda internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de la célebre supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. El joven modelo murió ayer a la edad de 27 años, según precisó Allie Jenkins, vocera del entorno familiar, mediante un comunicado remitido por correo electrónico a medios informativos como People y CNN. Ante la trágica noticia, sus seres queridos solicitaron el resguardo de su intimidad.
Los reportes asentados por el cuerpo médico forense del condado de Los Ángeles indicaron que el joven se encontraba alojado en un centro de rehabilitación al momento de consumarse su deceso. Por el momento, la causa determinante de su muerte no ha sido precisada por las autoridades correspondientes.
Nacido el 2 de julio de 1999 en Los Ángeles, Presley era el primogénito del matrimonio conformado por Crawford y Gerber. Siguiendo la vocación artística de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber, inició tempranamente su camino en las pasarelas al incorporarse a la agencia IMG Models con apenas 15 años. Un año más tarde concretó su debut formal durante el desfile Resort de Moschino celebrado en su ciudad natal.
Con el paso del tiempo, logró consolidar su perfil profesional encabezando producciones para prestigiosas marcas globales como Burberry, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein y Dolce & Gabbana. Entre sus trabajos más destacados figuró su participación en 2022 para la campaña Eau de Californie Haute Parfumerie de Celine, como así también su recordada aparición junto a su madre en el comercial de Pepsi transmitido durante el Super Bowl LII en 2018, donde recrearon el emblemático aviso publicitario que la supermodelo había grabado en 1992.
Más allá de su perfil profesional, en los últimos años el joven decidió volcarse a sus plataformas digitales para abordar abiertamente las complejidades de su bienestar emocional. A través de una serie de publicaciones bajo la consigna de "Mental Health Mondays", Gerber buscó generar conversaciones sobre los ataques de pánico y el consumo problemático de sustancias. Al referirse a las causales de su situación y a las prescripciones médicas que recibía, el joven había expresado: “Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”.
Esta lucha cotidiana tuvo una profunda repercusión dentro de su núcleo afectivo. En una entrevista concedida a la revista "Vogue", su hermana Kaia Gerber reflexionó sobre la huella que dejó este proceso en el hogar al señalar: “Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”.
A lo largo de sus distintas etapas de tratamiento, sus seres queridos mantuvieron un acompañamiento explícito. Muestra de ello fue el conmovedor mensaje que Cindy Crawford le dejó en una de sus publicaciones para reafirmar el sostén familiar: “Presley, te queremos y no estás solo”.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario