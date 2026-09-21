A qué hora llega el tormentón estridente de tres días que hará volver al frío del invierno en el AMBA

Domingo 27 de septiembre: el desmejoramiento empezará a sentirse desde temprano con ráfagas de hasta 53 km/h. Sin embargo, las primeras lluvias débiles llegarán puntualmente a las 15:00 horas , repitiéndose e incrementando su probabilidad hacia las 21:00 horas, con una máxima que no superará los 16 grados.

el desmejoramiento empezará a sentirse desde temprano con ráfagas de hasta 53 km/h. Sin embargo, , repitiéndose e incrementando su probabilidad hacia las 21:00 horas, con una máxima que no superará los 16 grados. Lunes 28 de septiembre: continuará el mal tiempo con cielo completamente cubierto y un 70% de probabilidades de precipitaciones . El agua se intensificará a partir de las 18:00 horas, registrando ráfagas de viento del este de hasta 48 km/h y marcas entre 13 y 18 grados.

continuará el mal tiempo con cielo completamente cubierto y un . El agua se intensificará a partir de las 18:00 horas, registrando ráfagas de viento del este de hasta 48 km/h y marcas entre 13 y 18 grados. Martes 29 de septiembre: será el tercer día consecutivo bajo agua, con un 70% de lluvias acumuladas (1.6 mm), viento constante y una máxima de 19 grados que despedirá la humedad.

A partir del miércoles 30 de septiembre, el temporal dará paso al ingreso violento de una masa de aire antártico con vientos de hasta 63 km/h. Este escenario provocará un abrupto retroceso al invierno: el jueves 1 de octubre la máxima apenas alcanzará los 13 grados, mientras que el viernes 2 de octubre registrará una helada mínima de solo 4 grados, manteniéndose las temperaturas invernales durante todo el primer fin de semana de octubre.