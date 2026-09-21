A qué hora llega el tormentón estridente de tres días que hará volver al frío del invierno en el AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un tormentón de tres días con lluvias que desplomará la temperatura y devolverá el frío invernal al AMBA.
Luego de varias jornadas con ambiente primaveral y marcas templadas, el Servicio Meteorológico alertó por el arribo de un violento tormentón que abarcará tres jornadas consecutivas con precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El fenómeno provocará una masa de aire polar con ráfagas que cambiarán el tiempo.
A qué hora comienza el tormentón y cuándo impacta el frío polar
El quiebre definitivo en las condiciones meteorológicas se producirá hacia el cierre del fin de semana. El proceso de inestabilidad se extenderá a lo largo de tres jornadas continuas con precipitaciones, marcando el cronograma del temporal:
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- Domingo 27 de septiembre: el desmejoramiento empezará a sentirse desde temprano con ráfagas de hasta 53 km/h. Sin embargo, las primeras lluvias débiles llegarán puntualmente a las 15:00 horas, repitiéndose e incrementando su probabilidad hacia las 21:00 horas, con una máxima que no superará los 16 grados.
- Lunes 28 de septiembre: continuará el mal tiempo con cielo completamente cubierto y un 70% de probabilidades de precipitaciones. El agua se intensificará a partir de las 18:00 horas, registrando ráfagas de viento del este de hasta 48 km/h y marcas entre 13 y 18 grados.
- Martes 29 de septiembre: será el tercer día consecutivo bajo agua, con un 70% de lluvias acumuladas (1.6 mm), viento constante y una máxima de 19 grados que despedirá la humedad.
A partir del miércoles 30 de septiembre, el temporal dará paso al ingreso violento de una masa de aire antártico con vientos de hasta 63 km/h. Este escenario provocará un abrupto retroceso al invierno: el jueves 1 de octubre la máxima apenas alcanzará los 13 grados, mientras que el viernes 2 de octubre registrará una helada mínima de solo 4 grados, manteniéndose las temperaturas invernales durante todo el primer fin de semana de octubre.
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