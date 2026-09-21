Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford a los 27 años: qué le pasó
Un representante de la familia de la artista confirmó la noticia y pidió privacidad para atravesar este momento doloroso que les toca atravesar. Los detalles.
Una conmovedora noticia sacude al ambiente de la moda y el espectáculo internacional. Presley Gerber, reconocido modelo e hijo de la icónica supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el pasado domingo 20 de septiembre a los 27 años de edad.
El joven, que además era hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber, fue hallado sin vida en las instalaciones de un centro de rehabilitación, según consta en los registros oficiales del Médico Forense del condado de Los Ángeles difundidos por la revista People tras una primicia del portal TMZ. Hasta el momento, el estudio de la autopsia no ha sido concluido.
Ante la devastadora pérdida, un vocero oficial que representa al entorno directo de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber transmitió un mensaje a los medios solicitando el resguardo necesario para atravesar el doloroso trance: "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso"
Murió el hijo de Cindy Crawford a los 27 años
Nacido en Beverly Hills en 1999, Presley Gerber dio sus primeros pasos en el modelaje profesional con apenas 15 años tras firmar contrato con la agencia IMG Models. Su consolidación en la industria internacional se produjo en 2016 tras su debut en la pasarela para la firma Moschino, paso previo a encabezar importantes producciones y campañas publicitarias de gran prestigio para marcas como Dolce & Gabbana y Calvin Klein.
Sin embargo, su carrera se vio atravesada por diversos incidentes públicos. En diciembre de 2019 debió enfrentar acusaciones por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que en 2020 generó gran repercusión al tatuarse la palabra "MISUNDERSTOOD" (malinterpretado) en el rostro, un grabado que decidió remover de su piel un año más tarde.
Con el correr del tiempo, el joven decidió visibilizar públicamente sus batallas vinculadas al abuso de sustancias y al bienestar emocional. Durante una participación en el podcast "Studio 22", reflexiono sobre la importancia de transformar su dolor en ayuda para terceros: "Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer"
En esa misma emisión, el modelo profundizó sobre la exigencia de atender los cuadros depresivos en la cotidianeidad y la necesidad de erradicar los señalamientos: “(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas. Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”.
“He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”, cerró. A partir de ese compromiso, Gerber comenzó a publicar fragmentos en su cuenta de Instagram bajo la consigna de "Lunes de Salud Mental".
En un video de 2024 abordó su experiencia en espacios de contención y recuperación, mientras que en julio de 2025 difundió hábitos saludables vinculados al deporte. Por último, en diciembre de ese mismo año compartió un registro —que posteriormente eliminó— donde detalló los medicamentos depresores como buprenorfina, Xanax y Valium que utilizaba para controlar sus ataques de pánico.
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