Murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford a los 27 años: qué le pasó

Con el correr del tiempo, el joven decidió visibilizar públicamente sus batallas vinculadas al abuso de sustancias y al bienestar emocional. Durante una participación en el podcast "Studio 22", reflexiono sobre la importancia de transformar su dolor en ayuda para terceros: "Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cosas que conlleva, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en algún momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer"

En esa misma emisión, el modelo profundizó sobre la exigencia de atender los cuadros depresivos en la cotidianeidad y la necesidad de erradicar los señalamientos: “(La salud mental) es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, y tiene muchísimas facetas. Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y aquí no hay prejuicios”.

“He visto muchas cosas y he aprendido mucho. Espero poder haber cometido esos errores por otros, para que no tengan que cometer los mismos que yo cometí”, cerró. A partir de ese compromiso, Gerber comenzó a publicar fragmentos en su cuenta de Instagram bajo la consigna de "Lunes de Salud Mental".

En un video de 2024 abordó su experiencia en espacios de contención y recuperación, mientras que en julio de 2025 difundió hábitos saludables vinculados al deporte. Por último, en diciembre de ese mismo año compartió un registro —que posteriormente eliminó— donde detalló los medicamentos depresores como buprenorfina, Xanax y Valium que utilizaba para controlar sus ataques de pánico.