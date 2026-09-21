De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford
El joven fue hallado sin vida a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. El hijo mayor de Cindy era modelo y actor como su mamá y su hermana.
La repentina muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, conmocionó al mundo del entretenimiento. El joven de 27 años, quien siguió los pasos de su madre y de su hermana Kaia Gerber en la industria de la moda, fue hallado sin vida el pasado domingo 20 de septiembre.
Sin embargo, en medio del dolor y la conmoción generalizada, la principal incógnita gira en torno a qué le pasó exactamente al modelo. Según consta en los registros oficiales del Médico Forense del condado de Los Ángeles difundidos por la revista People y el sitio TMZ, Gerber falleció mientras se encontraba ingresado en las instalaciones de un centro de rehabilitación.
A pesar de la confirmación del deceso y del lugar donde ocurrió, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte y el informe definitivo de la autopsia aún no ha concluido.
El hijo de Cindy Crawford murió a los 27 años de edad
Si bien la razón médica o legal de su fallecimiento no fue informada oficialmente por las autoridades ni por la vocera familiar Allie Jenkins, la vida del modelo estuvo atravesada en sus últimos años por una abierta batalla contra la depresión, los ataques de pánico y el consumo problemático de sustancias.
El propio Presley había compartido públicamente en sus plataformas digitales los tratamientos que realizaba para sus episodios de pánico, donde incluía el uso de potentes medicamentos depresores como buprenorfina, Xanax y Valium.
Incluso en sus redes sociales, donde impulsaba los "Lunes de Salud Mental", el joven había dejado entrever la complejidad del momento que atravesaba al expresar: “Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”.
A la espera de los peritajes finales que determinen los motivos precisos de su deceso en la institución de Los Ángeles, su familia apeló al resguardo mediático y solicitó estricta privacidad para despedir sus restos.
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