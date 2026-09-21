De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Incluso en sus redes sociales, donde impulsaba los "Lunes de Salud Mental", el joven había dejado entrever la complejidad del momento que atravesaba al expresar: “Lamentablemente, sufrí muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”.

A la espera de los peritajes finales que determinen los motivos precisos de su deceso en la institución de Los Ángeles, su familia apeló al resguardo mediático y solicitó estricta privacidad para despedir sus restos.