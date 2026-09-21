Una mujer "desapareció" en pleno vivo de TN y las redes explotaron: qué pasó realmente

El hecho se produjo durante una transmisión en directo, un tipo de formato en el que los movimientos de los camarógrafos, los cambios de plano y las personas que circulan delante de la lente pueden generar efectos visuales inesperados.

La reacción de las redes sociales

La particular secuencia no tardó en abandonar la pantalla televisiva para trasladarse a las redes sociales. El fragmento comenzó a ser compartido por distintos usuarios, que encontraron en la escena un motivo para hacer comentarios y bromas.

Una de las expresiones que más se repitió fue “falla en la Matrix”, una referencia utilizada habitualmente en redes para describir situaciones cotidianas que parecen inexplicables o fuera de lo común.

Otros usuarios aprovecharon el episodio para realizar comentarios vinculados con supuestos fenómenos paranormales. El tono general de las publicaciones estuvo marcado por el humor y el desconcierto que provocó la fugaz ilusión óptica.