Párense de Manos 3: la cartelera, el cronograma completo y por dónde verlo en vivo
La tercera edición del show creado por Luquita Rodríguez confirmó todas las peleas, los horarios y los shows para una jornada histórica.
Párense de Manos 3 ya dejó de ser solo una expectativa y pasó a convertirse en uno de los eventos más importantes del año dentro del cruce entre entretenimiento digital y deporte. La tercera edición del espectáculo de boxeo amateur entre creadores de contenido se realizará este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, y contará con una cartelera cargada de combates, shows musicales y una transmisión que marcará un antes y un después para este tipo de formatos en Argentina.
Organizado por Lucas “Luquita” Rodríguez, el evento tendrá un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo sigan desde sus casas.
La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah. A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.
En el plano musical, el evento contará con shows de Un Poco de Ruido, Lit Killah, Tussiwarriors y Gaspar Benegas, además de un video homenaje con el Himno Argentino, que se emitirá cerca de la medianoche. Con este despliegue, Párense de Manos 3 apunta a consolidarse como un fenómeno que trasciende el ring y se instala definitivamente en la cultura popular digital.
Párense de Manos 3: una por una, todas las peleas del evento
El primer combate de la noche será uno de los más simbólicos: Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, se enfrentará a Franco Bonavena, nieto de Ringo Bonavena, en un cruce cargado de historia para el boxeo argentino. A partir de ahí, el cronograma avanzará con peleas y shows intercalados, manteniendo un ritmo constante hasta la madrugada.
Entre los combates confirmados aparecen duelos como Vigna vs. Viciconte, Pérez vs. Jove, Dairi vs. Espe, Gabino vs. Banks, Coty vs. Carito, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego vs. Goncho, Perxitaa vs. Cocker y el enfrentamiento entre Pepi y Maravilla, uno de los momentos más esperados de la noche. El cierre estará a cargo de Gero vs. Mazza, cerca de la 1 de la mañana.
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
Cómo ver en vivo por TV y ONLINE el Párense de Manos 3
La gran novedad es que, por primera vez, Párense de Manos se podrá ver no solo por el canal de Kick de Luquita, sino también por la pantalla de Telefe, lo que representa un salto masivo en alcance y visibilidad.
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario