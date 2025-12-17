Párense de Manos 3: la cartelera, el cronograma completo y por dónde verlo en vivo

Entre los combates confirmados aparecen duelos como Vigna vs. Viciconte, Pérez vs. Jove, Dairi vs. Espe, Gabino vs. Banks, Coty vs. Carito, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego vs. Goncho, Perxitaa vs. Cocker y el enfrentamiento entre Pepi y Maravilla, uno de los momentos más esperados de la noche. El cierre estará a cargo de Gero vs. Mazza, cerca de la 1 de la mañana.

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA

image

Cómo ver en vivo por TV y ONLINE el Párense de Manos 3

La gran novedad es que, por primera vez, Párense de Manos se podrá ver no solo por el canal de Kick de Luquita, sino también por la pantalla de Telefe, lo que representa un salto masivo en alcance y visibilidad.

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD