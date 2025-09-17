"No llegó a los tres meses": Gastón Trezeguet dio detalles del embarazo de Marianela Mirra

"Yo hablo con ella, tenemos una buena relación desde hace tiempo. Nos estábamos riendo de las versiones que corrían y ella me confirmó el embarazo. La vi exultante", reveló.

Sin embargo, aclaró que Marianela no le había dado permiso para difundirlo: "Yo di por hecho que si me lo estás contando a mí es porque se puede difundir. Tengo un programa de streaming y hablo de los ex Gran Hermano todos los días...".

Más tarde, relató la reacción de la mediática cuando se enteró de que la noticia ya estaba circulando: "Después me dijo: 'No te voy a contar más nada. Si no lo digo yo, ¿cómo lo vas a contar vos?'".

Por último, Trezeguet se refirió a los rumores de que José Alperovich estaría negando la paternidad: "Hablamos de esto, de que se iba a decir que no. Ella no está ni de tres meses. Ella no va a contar nada hasta que tenga una panza visible".

Y concluyó con una fuerte frase:"Si Marianela está embarazada, cambian un montón de cosas respecto a la herencia".