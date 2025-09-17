"No llegó a los tres meses": Gastón Trezeguet dio detalles del embarazo de Marianela Mirra
El productor admitió que la pareja del exgobernador de Tucumán se molestó con él por confirmar la noticia.
"Yo hablo con ella, tenemos una buena relación desde hace tiempo. Nos estábamos riendo de las versiones que corrían y ella me confirmó el embarazo. La vi exultante", reveló.
Marianela Mirra le confirmó a Gastón Trezeguet que está embarazada, y él dio a conocer la noticia públicamente. "Estoy esperado un bebe de José", anunció Marianela.
La periodista Laura Ubfal compartió la información en su portal web, junto con una foto de la ex Gran Hermano junto a José Alperovich en su casa de Puerto Madero, donde él cumple su condena de 16 años de prisión por abuso sexual.
Mirra aseguró además que nunca estuvo separada del exgobernador de Tucumán, pese a lo que había dicho meses atrás: "Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza".
En paralelo, Fernanda Iglesias contó en Puro Show que el embarazo habría sido posible gracias a un tratamiento de inseminación artificial.
Las repercusiones del embarazo de Marianela Mirra
El tema generó una serie de reacciones que Gastón Trezeguet se vio obligado a salir al aire en el programa conducido por Matías Vázquez y Pampito, donde dio detalles de la conversación que mantuvo con su amiga.
"Yo hablo con ella, tenemos una buena relación desde hace tiempo. Nos estábamos riendo de las versiones que corrían y ella me confirmó el embarazo. La vi exultante", reveló.
Sin embargo, aclaró que Marianela no le había dado permiso para difundirlo: "Yo di por hecho que si me lo estás contando a mí es porque se puede difundir. Tengo un programa de streaming y hablo de los ex Gran Hermano todos los días...".
Más tarde, relató la reacción de la mediática cuando se enteró de que la noticia ya estaba circulando: "Después me dijo: 'No te voy a contar más nada. Si no lo digo yo, ¿cómo lo vas a contar vos?'".
Por último, Trezeguet se refirió a los rumores de que José Alperovich estaría negando la paternidad: "Hablamos de esto, de que se iba a decir que no. Ella no está ni de tres meses. Ella no va a contar nada hasta que tenga una panza visible".
Y concluyó con una fuerte frase:"Si Marianela está embarazada, cambian un montón de cosas respecto a la herencia".
