Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich

Ahora, la pareja estaría esperando un hijo gracias a un tratamiento realizado en una clínica de Recoleta desde donde una fuente confirmó la noticia.

"La semana pasada (Marianela Mirra) fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo", comentó este lunes la panelista Fernanda Iglesias en el programa Puro show.

Iglesias recordó que "en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres", en referencia al cambio de planes.

Ante la repercusión, la exparticipante de GH reaccionó con enojo frente a las cámaras de un móvil: "¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor! Dejame en paz, sos un irrespetuoso, el acoso que tenés conmigo hace meses, ya desde cuando iba al penal".