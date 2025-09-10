Entre gritos e insultos, Marianela Mirra comparó a José Alperovich con Mauro Icardi

Al elevar aún más el tono, Mirra se exasperó y lanzó: “Dejen de hablar pelotudeces. Dejenme en paz, no quiero aclarar nada”. Cuando fue consultada por las versiones que señalan un posible embarazo, la respuesta fue contundente: “Andate a la mierda”, misma reacción que tuvo ante nuevas preguntas sobre su relación con el exmandatario.

Frente a la pregunta “¿Cómo estás con José -Alperovich-?”, la mediática respondió sin filtro: “Andate a la mierda ¿Qué pingo te importa? ¿Quién sos? Fijate en tu vida”. Luego, cuestionó el accionar de la prensa: “Vos no tenés respeto por nada, ni vos, ni ningún periodista. En mi vida no le aclaré nada a nadie”.

Finalmente, antes de retirarse del lugar, dejó una frase que dio cierre al cruce: “¿Qué se creen, que José es Mauro Icardi”.