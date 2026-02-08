No opera más y estudia una carrera humanística: la nueva vida de Aníbal Lotock, el cirujano de Silvina Luna
María José Favarón habló sobre su actualidad en prisión de su pareja y contó a qué dedica a sus días.
El nombre de Aníbal Lotocki volvió a instalarse en la agenda mediática mientras permanece detenido, a partir de que salieran a la luz detalles escalofriantes de la autopsia de Silvina Luna dadas a conocer por Fernando Burlando, y por las declaraciones públicas de María José Favarón, su pareja, quien dio detalles sobre cómo transcurre su día a día dentro del penal y cuáles son los planes que evalúa para el futuro y
La información fue brindada durante una entrevista en La Mañana con Moria, donde Favarón se refirió tanto al presente académico del médico como a las decisiones que habría tomado respecto a su carrera profesional una vez que recupere la libertad.
Según relató en vivo, Lotocki se mantiene activo durante la prisión preventiva y aprovecha el tiempo para formarse en otras áreas alejadas de la medicina. “Aníbal está estudiando las carreras universitarias de sociología y filosofía y también hace inglés”, detalló, sorprendiendo al público con el rumbo que tomó su formación.
Las declaraciones llamaron la atención debido a la fuerte asociación pública de Lotocki con la medicina estética y los múltiples procesos judiciales que enfrenta por sus prácticas quirúrgicas. En ese contexto, Moria Casán con su lengua karateca consultó si existía la posibilidad de que el médico retomara su actividad profesional al salir de prisión.
“¿Él pondría nuevamente una clínica cuando salga? ¿Creés que habría gente que querría operarse nuevamente con él?”, preguntó la conductora sin rodeos. La respuesta de Favarón fue tajante y no dejó lugar a interpretaciones: “No, no quiere volver a operar”, afirmó, descartando cualquier intento de regreso al quirófano.
