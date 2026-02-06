Fernando Burlando reveló inquietantes detalles de la autopsia a Silvina Luna: "Eran piedras"

Burlando, por su parte, detalló la extensión del daño en el cuerpo de la actriz: “Imaginate el cuerpo humano, que ya de por sí tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos”. Y sumó un dato aún más estremecedor: “En el principio del glúteo tenía dos adoquines que directamente le presionaban el nervio. Es tremendo”.