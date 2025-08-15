"No puedo dejar la leche": cómo le fue a "Big Ari" en su primera semana en Cuestión de Peso

“Yo era hermoso, era como Brad Pitt. Era una preciosura, era rubio, tenía pelo largo, físico estupendo, carisma. Llegar a un lugar y llamar la atención, ser el centro de las miradas. Ahora también no soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”, se empezó presentando.

Con la misma honestidad, Ariel habló de sus debilidades a la hora de comer: “Lo que me pierde a mí son las harinas, la pizza. Una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”.

En su testimonio, también dejó en claro que su paso por el programa es parte de un compromiso personal con su bienestar: “Llegó el momento de enfrentar un gran cambio y sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y, por qué no, mi vida. Ahora que engordé, tengo el pubis adiposo, no me gusta. Esa parte me da bronca, y el culo, yo tenía lindo culito. Ahora también se me cayó y hay unos pocitos de celulitis. Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor, hace meses que no me peso, pero vengo a bajar, ojalá que se dé”, cerró.