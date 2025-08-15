"No puedo dejar la leche": cómo le fue a "Big Ari" en su primera semana en Cuestión de Peso
El ex Gran Hermano debutó con entusiasmo, pero en su primera semana no logró avances. Volvió a hablar de sus gustos por los lácteos.
A una semana de su incorporación a Cuestión de Peso, el reality de salud de El Trece, Ariel Ansaldo —más conocido como “Big Ari” por su paso por Gran Hermano— volvió a quedar en el centro de la escena tras recuperar los 200 gramos que había logrado bajar en los primeros días del programa.
Con su habitual sinceridad, Ari explicó el motivo del retroceso en la balanza: “No puedo dejar la leche”, confesó durante la emisión, entre risas, pero también con autocrítica.
El caso generó comentarios en redes sociales, donde sus seguidores lo alentaron a seguir adelante pese al traspié. Mientras tanto, el equipo médico del ciclo ya trabaja en un nuevo plan alimentario para ayudar al participante a alcanzar sus objetivos.
Así fue la presentación de Ariel Ansaldo en Cuestión de peso
La llegada de Ariel Ansaldo, más conocido como Big Ari, a Cuestión de Peso no pasó desapercibida. El ex Gran Hermano se presentó ante el público con una mezcla de humor y sinceridad sobre su imagen actual y su lucha con el sobrepeso.
“Yo era hermoso, era como Brad Pitt. Era una preciosura, era rubio, tenía pelo largo, físico estupendo, carisma. Llegar a un lugar y llamar la atención, ser el centro de las miradas. Ahora también no soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”, se empezó presentando.
Con la misma honestidad, Ariel habló de sus debilidades a la hora de comer: “Lo que me pierde a mí son las harinas, la pizza. Una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”.
En su testimonio, también dejó en claro que su paso por el programa es parte de un compromiso personal con su bienestar: “Llegó el momento de enfrentar un gran cambio y sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y, por qué no, mi vida. Ahora que engordé, tengo el pubis adiposo, no me gusta. Esa parte me da bronca, y el culo, yo tenía lindo culito. Ahora también se me cayó y hay unos pocitos de celulitis. Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor, hace meses que no me peso, pero vengo a bajar, ojalá que se dé”, cerró.
