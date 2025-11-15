No Te Va Gustar estrenó "En llamas", primer adelanto de su próximo álbum

El videoclip de “En Llamas”, dirigido por Diego Robino y producido por Cimarrón, fue el primero de la banda realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual. Esta tecnología permite filmar con fondos virtuales en pantallas LED y controlar en tiempo real el entorno visual, logrando una estética más dinámica y cinematográfica. Las imágenes de fondo se generaron a partir de la digitalización y animación de obras de la artista argentina Mariana Villafañe.

El show en La Plata también incluyó el anuncio de la fecha oficial de la presentación de su nuevo disco: el 25 de abril de 2026 en el Estadio Ferro. El cierre de la gira internacional “30 Años” marcó el final de una etapa que llevó a la formación a recorrer 19 países y más de 80 ciudades a través de más de 120 shows, consolidando su vínculo con el público a lo largo de América y Europa.