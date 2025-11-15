No Te Va Gustar estrenó "En llamas", primer adelanto de su próximo álbum
La banda dio a conocer nuevo material, donde dejan en claro que se reinventan sin perder su identidad.
Luego de una presentación en vivo sorpresa frente a más de 25.000 personas en el Estadio UNO de La Plata, No Te Va Gustar estrena “En Llamas”. Se trata del primer adelanto de su próximo álbum de estudio, “FLORECE EN EL CAOS”, donde la banda se reinventa sin perder su identidad.
Como cierre de la gira “30 Años”, No Te Va Gustar realizó un show sold out en La Plata, que fue el escenario para el anticipo del tema. Ante un predio colmado, el grupo repasó más de tres décadas de historia con un repertorio de más de 40 canciones, en una noche que combinó celebración, emoción y conexión total con el público.
Grabada por Carlos Imperatori en el Estudio Elefante Blanco en Montevideo y producida por Nico Cotton, “En Llamas” lleva la firma de Emiliano Brancciari, quien logra condensar toda la intensidad, crudeza y energía de la nueva era de No Te Va Gustar.
“Es un tema muy para arriba, de esos que te prenden desde el primer riff. Queríamos que el primer adelanto del disco reflejara esa sensación de movimiento, de fuego, de cambio”, comentó el cantante.
La letra habla sobre el amor, la reconciliación y la búsqueda de respuestas en medio del dolor. Un tema de rock intenso y emotivo que, fiel a su nombre, deja el corazón en llamas e inaugura un nuevo capítulo en la trayectoria del grupo.
El videoclip de “En Llamas”, dirigido por Diego Robino y producido por Cimarrón, fue el primero de la banda realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual. Esta tecnología permite filmar con fondos virtuales en pantallas LED y controlar en tiempo real el entorno visual, logrando una estética más dinámica y cinematográfica. Las imágenes de fondo se generaron a partir de la digitalización y animación de obras de la artista argentina Mariana Villafañe.
El show en La Plata también incluyó el anuncio de la fecha oficial de la presentación de su nuevo disco: el 25 de abril de 2026 en el Estadio Ferro. El cierre de la gira internacional “30 Años” marcó el final de una etapa que llevó a la formación a recorrer 19 países y más de 80 ciudades a través de más de 120 shows, consolidando su vínculo con el público a lo largo de América y Europa.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario