Pomme llega a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

Con tres discos aclamados por la crítica: A peu près (2017), Les Failles (2019) y Consolation (2022), conquistó tanto a la prensa como a un público joven que la sigue por su honestidad artística y su voz dulce e hipnótica.

Sus conciertos en Europa, entre ellos, dos noches agotadas en el Zénith de París, confirman que su música trasciende idiomas y generaciones.

En 2024 presentó su nuevo trabajo “Saisons”, un álbum conceptual y orquestal concebido como una puesta teatral en dos actos: otoño-invierno y primavera-verano. En este proyecto colaboró con figuras como Aaron Dessner (The National, Taylor Swift) y Flavien Berger, mezclando folk, climas clásicos y texturas electrónicas.

De esa búsqueda nació también su reciente single “Des Excuses”, una canción de tres minutos y medio que suena como una confesión luminosa y directa.

Pomme se aleja de la metáfora para escribir sobre la vulnerabilidad, el amor y los silencios que dejan las despedidas, reafirmando su lugar entre las grandes compositoras contemporáneas.