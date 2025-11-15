Pomme llega a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas
La artista francesa del momento viene por primera vez a Buenos Aires y promete un show más que emocionante.
La cantante y compositora francesa Pomme, una de las voces más cautivantes y singulares de la nueva escena europea, llega por primera vez a la Argentina para presentarse el sábado 30 de mayo en el Teatro Vorterix.
Dueña de una sensibilidad única y una estética sonora profundamente emocional, Pomme promete una noche de conexión intensa con el público porteño: una experiencia donde la chanson francesa se funde con el folk contemporáneo y la poesía hecha canción.
Con una puesta íntima, envolvente y de gran belleza visual, su show invita a recorrer su universo artístico: canciones que transitan la melancolía, la ternura y la libertad creativa que la convirtieron en una de las figuras más aclamadas de la música francófona actual.
Será su debut absoluto en Buenos Aires y una oportunidad única para descubrir en vivo a una artista que emociona con la fuerza de lo simple y verdadero.
A sus casi treinta años, Pomme (nombre artístico de Claire Pommet) se consolidó como una de las nuevas referentes de la canción francesa.
Con tres discos aclamados por la crítica: A peu près (2017), Les Failles (2019) y Consolation (2022), conquistó tanto a la prensa como a un público joven que la sigue por su honestidad artística y su voz dulce e hipnótica.
Sus conciertos en Europa, entre ellos, dos noches agotadas en el Zénith de París, confirman que su música trasciende idiomas y generaciones.
En 2024 presentó su nuevo trabajo “Saisons”, un álbum conceptual y orquestal concebido como una puesta teatral en dos actos: otoño-invierno y primavera-verano. En este proyecto colaboró con figuras como Aaron Dessner (The National, Taylor Swift) y Flavien Berger, mezclando folk, climas clásicos y texturas electrónicas.
De esa búsqueda nació también su reciente single “Des Excuses”, una canción de tres minutos y medio que suena como una confesión luminosa y directa.
Pomme se aleja de la metáfora para escribir sobre la vulnerabilidad, el amor y los silencios que dejan las despedidas, reafirmando su lugar entre las grandes compositoras contemporáneas.
