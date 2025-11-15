Rocío Pardo habló de la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: "Estamos..."

rufibna cabre

Cómo será el casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo está dando de qué hablar. En ese sentido, en el programa Desayuno Americano, Daniel Casalnovo, diseñador de moda que estará a cargo del traje del actor para el evento, dio detalles inéditos de la celebración.

En el festejo habrá más de 200 invitados. El lugar elegido es a unos kilómetros de Villa Carlos Paz, donde ambos harán temporada de teatro en el verano.

"Se casan a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz en la estancia Bosque Alegre que cuenta con 27 hectáreas. Como ellos hacen temporada, ellos eligieron estar allá", dijo el diseñador en el ciclo que conduce Pamela David.

Y explicó: "27 familias duermen en el lugar, sale 200 dólares la noche. Es un lugar colonial con una reserva ecológica divina".

"Rufina (hija de Cabré y la China Suárez) y la novia vestidas por Ana Pugliesi. El sábado es la fiesta, sigue domingo y lunes", indicó Daniel Casalnovo.