Rocío Pardo habló de la posibilidad de tener un hijo con Nicolás Cabré: "Estamos..."
Cerca de la fecha de casamiento, la actriz y bailarina se refirió a la chance de agrandar la familia con su pareja.
El próximo 6 de diciembre en Córdoba, Rocío Pardo y Nicolás Cabré llevarán adelante su casamiento. En este momento, la pareja se encuentra ultimando detalles y se muestran muy felices de lo que están viviendo juntos.
En los últimos días, la actriz y bailarina se volvió tendencia en las redes sociales por compartir videos de la prueba de vestido, acompañada por Rufina Cabré, que ya demostraron en diferentes oportunidades el gran vínculo que lograron construir.
La ceremonia se realizará en un bosque y todo parece que será muy romántico e íntimo. En ese sentido, Rocío habló con La Once Diez/Radio de la Ciudad y reveló si piensa en tener un hijo con Nicolás. “Hoy estamos bien así, no sé si busco otra cosa, no es que quiero decir no para siempre, porque después me arrepiento de lo que digo”, comentó.
Después de vivir un momento emotivo con Rufina, Pardo contó cómo fue esa salida de chicas en la que ambas fueron a probar sus vestidos para la boda. “Ella también se está haciendo su vestido, fue una sorpresa para las dos. Tenemos una relación hermosa, es una niña feliz, es muy amable y muy empática; es muy curiosa, cuando hicimos el viaje a Japón me sorprendía cómo mira el mundo”, detalló sobre las imágenes que circularon.
Por último, quien también es productora, adelantó que resta saber si su casamiento será por iglesia: “Estamos viendo qué nos gusta más”.
Cómo será el casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré
La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo está dando de qué hablar. En ese sentido, en el programa Desayuno Americano, Daniel Casalnovo, diseñador de moda que estará a cargo del traje del actor para el evento, dio detalles inéditos de la celebración.
En el festejo habrá más de 200 invitados. El lugar elegido es a unos kilómetros de Villa Carlos Paz, donde ambos harán temporada de teatro en el verano.
"Se casan a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz en la estancia Bosque Alegre que cuenta con 27 hectáreas. Como ellos hacen temporada, ellos eligieron estar allá", dijo el diseñador en el ciclo que conduce Pamela David.
Y explicó: "27 familias duermen en el lugar, sale 200 dólares la noche. Es un lugar colonial con una reserva ecológica divina".
"Rufina (hija de Cabré y la China Suárez) y la novia vestidas por Ana Pugliesi. El sábado es la fiesta, sigue domingo y lunes", indicó Daniel Casalnovo.
