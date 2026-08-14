Nonpalidece anunció nuevas fechas de su gira por sus 30 años: cuándo y dónde toca
La banda de reggae suma presentaciones en el interior del país para celebrar sus tres décadas de trayectoria con una propuesta especial para sus seguidores.
Con casi 30 años de historia, Nonpalidece prepara una celebración a la altura de su trayectoria con una gira aniversario que recorrerá distintas ciudades de Argentina y luego continuará por Latinoamérica.
El gran encuentro será el 1 de octubre en el Complejo C Art Media de Buenos Aires, donde la banda repasará tres décadas de canciones junto a su público y recorrerá distintos momentos de su extensa carrera.
La gira continuará el 14 de noviembre en Comuna Club de San Luis, mientras que el 21 de noviembre llegará a Club Paraguay de Córdoba. El recorrido por el interior tendrá otra escala el 27 de noviembre en Tribus Club de Arte de Santa Fe, antes de continuar con nuevas presentaciones.
Para esta celebración, Nonpalidece preparó una propuesta especial bajo el lema “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”. En los shows del interior, los primeros 100 tickets tendrán ese valor promocional.
La iniciativa busca que el aniversario sea también un encuentro con quienes acompañaron a la banda durante estas décadas. Con canciones que atravesaron generaciones y un público que se mantuvo fiel a lo largo del tiempo, Nonpalidece celebrará sus 30 años arriba de los escenarios y con una gira que promete extenderse más allá de Argentina.
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