Una mujer fue madre por primera vez a los 62 años y rompió un récord en la Argentina
La mujer atravesó una gestación sin complicaciones y dio a luz por cesárea en el Hospital San Felipe de San Nicolás.
Un caso poco habitual en Argentina se conoció en las últimas horas. Una mujer de San Nicolás fue madre por primera vez a los 62 años tras un tratamiento de fertilidad. Su hijo, David, nació por cesárea en el Hospital San Felipe, con un peso de 2,750 kilos, y tanto la madre como el bebé presentaron una evolución favorable después del parto.
La historia tiene como eje a Mabel, quien logró el embarazo mediante un procedimiento de fecundación in vitro con ovodonación. De acuerdo con lo publicado por Diario EL NORTE, el nacimiento ocurrió el miércoles pasado por la mañana en el centro de salud nicoleño, donde el equipo del área de Maternidad llevó adelante la cesárea. En las horas posteriores, el bebé permaneció de forma momentánea en Neonatología.
“Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, afirmó Mabel en declaraciones al medio local, poco después del nacimiento. La mujer explicó que transitó la gestación sin inconvenientes y señaló que el embarazo fue el resultado de una decisión personal sostenida durante años.
También relató que el deseo de ser madre se mantuvo incluso después de la menopausia, etapa en la que decidió consultar por alternativas de reproducción asistida. “Todo fue muy lindo. Tengo 62 años, es mi primer hijo, fue mediante fecundación in vitro, con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea… es precioso”, agregó.
Cómo fue el nacimiento de David en San Nicolás
El parto tuvo lugar en el Hospital San Felipe de San Nicolás, donde David nació mediante una cesárea programada. El recién nacido, según los datos informados tras el procedimiento, se encontraba en buen estado general. Su madre seguía internada en observación, a la espera de reencontrarse con el bebé luego de su paso inicial por el área neonatal.
“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, indicó la Dra. Romina Ruffini, obstetra a cargo del nacimiento, en dialogo con el medio El Norte.
Qué dijo la obstetra sobre el embarazo de Mabel
La médica Romina Ruffini, obstetra a cargo del seguimiento, sostuvo que el proceso se desarrolló sin complicaciones. Según las declaraciones, la paciente mantuvo una actitud colaborativa y cumplió con los controles y estudios requeridos en tiempo y forma durante todo el embarazo.
Ruffini definió el cuadro clínico con una evaluación categórica: “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”. También explicó que no aparecieron zonas de incertidumbre ni eventos que obligaran a modificar el curso previsto del control prenatal. Esa descripción médica reforzó la idea de una evolución estable hasta la cesárea realizada este miércoles.
La valoración del equipo tratante adquiere relevancia porque aporta un marco clínico al costado humano de la historia. El testimonio de Mabel ocupa buena parte del relato por el peso emocional del nacimiento, aunque la evaluación obstétrica permite ubicar el caso dentro de parámetros médicos concretos.
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