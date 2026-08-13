Una mujer fue madre por primera vez a los 62 años y rompió un récord en la Argentina

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, indicó la Dra. Romina Ruffini, obstetra a cargo del nacimiento, en dialogo con el medio El Norte.

Qué dijo la obstetra sobre el embarazo de Mabel

La médica Romina Ruffini, obstetra a cargo del seguimiento, sostuvo que el proceso se desarrolló sin complicaciones. Según las declaraciones, la paciente mantuvo una actitud colaborativa y cumplió con los controles y estudios requeridos en tiempo y forma durante todo el embarazo.

Ruffini definió el cuadro clínico con una evaluación categórica: “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”. También explicó que no aparecieron zonas de incertidumbre ni eventos que obligaran a modificar el curso previsto del control prenatal. Esa descripción médica reforzó la idea de una evolución estable hasta la cesárea realizada este miércoles.

La valoración del equipo tratante adquiere relevancia porque aporta un marco clínico al costado humano de la historia. El testimonio de Mabel ocupa buena parte del relato por el peso emocional del nacimiento, aunque la evaluación obstétrica permite ubicar el caso dentro de parámetros médicos concretos.