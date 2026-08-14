No es el tercer domingo de agosto: cuándo es el Día del Niño que se festeja en todo el mundo

El objetivo principal de esta conmemoración es garantizar que todo niño goce de una protección especial, con oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente en condiciones de libertad y dignidad. Desde el organismo internacional remarcan la importancia de promulgar leyes donde el interés superior de los menores sea la prioridad absoluta para construir un ambiente amistoso a través del diálogo y la acción constante.