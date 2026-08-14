No es el tercer domingo de agosto: cuándo es el Día del Niño que se festeja en todo el mundo
Aunque en Argentina se celebra este domingo, el Día del Niño a nivel global tiene otra fecha fijada por la ONU para promover sus derechos fundamentales.
Mientras que a nivel nacional las familias se preparan para celebrar el Día del Niño el tercer domingo de este mes, existe una fecha unificada a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció una jornada específica para promover el bienestar, la fraternidad y los derechos de la infancia.
IMPORTANTE: El Gobierno avala la Resolución Nº 169/2014 y con un feriado se estira el fin de semana largo en Buenos Aires
¿Por qué se celebra el Día del Niño el 20 de noviembre en el resto del mundo?
Al proclamar el Día Universal del Niño en 1954, la Asamblea General de la ONU invitó a todos los países a celebrar una jornada de fraternidad y entendimiento entre los más pequeños.
La elección del 20 de noviembre no fue al azar. Esta fecha sirve para marcar el día exacto en el que se adoptó la histórica Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y posteriormente la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
El objetivo principal de esta conmemoración es garantizar que todo niño goce de una protección especial, con oportunidades y servicios que le permitan desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente en condiciones de libertad y dignidad. Desde el organismo internacional remarcan la importancia de promulgar leyes donde el interés superior de los menores sea la prioridad absoluta para construir un ambiente amistoso a través del diálogo y la acción constante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario