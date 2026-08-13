Massacre presenta Massacredélica: cuándo es el show y cómo comprar las entradas
La banda liderada por Walas vuelve a Buenos Aires con una propuesta que explora su costado más luminoso, psicodélico y experimental.
Massacre vuelve a encontrarse con su público porteño con una propuesta diferente: “Massacredélica, el lado luminoso de Massacre”. El show será el sábado 22 de agosto de 2026 a las 20 en Deseo Club, ubicado en Av. Chorroarín 1040, Ciudad de Buenos Aires.
La presentación propone recorrer una faceta particular de la banda, con un repertorio atravesado por la psicodelia, la experimentación y una mirada más luminosa sobre su propia obra.
El concepto funciona como una suerte de contracara de “El Lado Oscuro de Massacre”, espectáculo con el que el grupo venía recuperando canciones menos habituales y zonas más introspectivas de su repertorio.
Con Massacredélica, Walas y compañía vuelven a poner el foco en una de las características que marcaron la trayectoria de Massacre: la capacidad de moverse entre el rock alternativo, el punk, la psicodelia y la experimentación sin quedar atados a una sola fórmula.
Las entradas tienen un valor general de $60.000, mientras que el precio de la primera etapa, de $50.000, ya aparece agotado. También se informó una promoción de 3 entradas por $120.000 y un descuento del 20% para la Comunidad Indie Hoy.
La venta se realiza a través de Enigma Tickets. La cita será una nueva oportunidad para reencontrarse con una banda que lleva décadas construyendo un universo propio y que, esta vez, decidió mostrar su costado más luminoso.
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