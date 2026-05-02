Ponfe presenta "Reparo" en vivo por primera vez: los detalles
El dúo de hermanos llevará su primer álbum a los escenarios con un show especial en formato full band.
Ponfe se prepara para un momento clave en su carrera: la presentación en vivo de “Reparo”, su primer disco, que verá la luz sobre el escenario el próximo 9 de mayo a las 22:30 en el Centro Cultural Thames.
El álbum, creado por los hermanos Isabel y Joaquín Ponferrada y producido junto a Bruno Gross, gira en torno a una idea central: el “reparo” entendido como refugio, reconstrucción, pero también como pausa o momento de duda. Desde una escritura íntima y sin rodeos, las canciones recorren vínculos, quiebres emocionales y procesos internos, con una voz que ocupa un lugar protagónico.
En ese equilibrio entre lo sensible y lo reflexivo, el disco construye un tono cercano, donde la vulnerabilidad convive con una mirada observadora. A nivel sonoro, Reparo fusiona indie-pop con matices de folk y electrónica, generando climas que oscilan entre lo cálido y lo expansivo. La producción acompaña esa dinámica con múltiples capas y texturas, dando forma a una obra que no solo presenta una identidad, sino que también abre interrogantes: cómo habitar aquello que cambia y se transforma.
La presentación en vivo será en formato full band, una oportunidad para que las canciones crezcan fuera del estudio y encuentren una nueva dimensión frente al público.
Ponfe es un proyecto musical integrado por los hermanos Joaquín e Isabel Ponferrada. Su camino comenzó en octubre de 2020 con el lanzamiento de su primer EP, “¿Desea guardar los cambios?”, producido por Marco Otranto (Cítrico).
En julio de 2023 llegó su segundo trabajo, “Otra Dedicatoria”, con producción de Lautaro Cura, Panchito Villa y Guido Moretti, consolidando su búsqueda sonora.
A lo largo de estos años, el dúo se presentó en distintos escenarios de Buenos Aires, incluyendo espacios como Camping y La Tangente, además de participar en festivales y ciclos en vivo. Su propuesta combina sensibilidad pop con un fuerte enfoque en la armonía y la escritura, rasgos que hoy definen su identidad artística.
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