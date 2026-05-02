Ponfe presenta "Reparo" en vivo por primera vez: los detalles

Ponfe es un proyecto musical integrado por los hermanos Joaquín e Isabel Ponferrada. Su camino comenzó en octubre de 2020 con el lanzamiento de su primer EP, “¿Desea guardar los cambios?”, producido por Marco Otranto (Cítrico).

En julio de 2023 llegó su segundo trabajo, “Otra Dedicatoria”, con producción de Lautaro Cura, Panchito Villa y Guido Moretti, consolidando su búsqueda sonora.

A lo largo de estos años, el dúo se presentó en distintos escenarios de Buenos Aires, incluyendo espacios como Camping y La Tangente, además de participar en festivales y ciclos en vivo. Su propuesta combina sensibilidad pop con un fuerte enfoque en la armonía y la escritura, rasgos que hoy definen su identidad artística.