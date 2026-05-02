Valen Vargas lanza "Color Café", una historia romántica con ritmo y frescura

La estética del video, cálida y luminosa, refuerza la idea de que los momentos más significativos pueden surgir en lo cotidiano. La cafetería se convierte así en el escenario perfecto donde una historia simple adquiere un nuevo sentido, en sintonía con el espíritu optimista de la canción.

Con “Color Café”, Valen Vargas continúa afianzando su camino artístico, apostando por canciones que conectan desde la emoción y el ritmo, y que encuentran en lo simple una forma genuina de llegar al público. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales.