Balta presenta Ayer dijiste mañana: "Hoy es el día para dejar de procrastinar y animarse"
En diálogo con minutouno.com, el músico habló del significado del disco, de sus aprendizajes junto a sus referentes y de su esperado show en Buenos Aires.
Con una búsqueda artística cada vez más definida, Balta acaba de presentar Ayer dijiste mañana, un álbum que no solo representa un salto musical dentro de su carrera, sino también una declaración de identidad. El artista uruguayo se anima a recorrer sonidos que van desde el R&B y el jazz hasta el candombe y la música urbana, construyendo una obra que respira verdad, barrio, vínculos y evolución.
Grabado en Elefante Blanco —el estudio de No Te Va Gustar—, el disco reúne colaboraciones de enorme peso dentro de la música rioplatense y se convierte, probablemente, en el proyecto más personal de su carrera hasta ahora. En diálogo con minutouno.com, Balta abrió las puertas de su universo creativo y habló de los miedos, los aprendizajes y las emociones detrás de este nuevo capítulo.
El origen de Ayer dijiste mañana
El título del disco ya invita a detenerse. Y detrás de esa frase, según cuenta el artista, hay una reflexión muy actual.
"Creo que también era una manera divertida de decir hoy. Pero también tiene que ver con una sensación de procrastinación. Este disco es un disco que yo quería hacer hace mucho tiempo. Era como ese disco soñado que siempre dejaba para después. Y ‘Ayer dijiste mañana’ me pareció una linda manera de frenar eso y decir: no, hagámoslo ahora. Hoy es el día".
Pero para Balta, el concepto también conecta con algo más profundo: el cruce entre generaciones. "Además tiene ayer y mañana, como la música. La música de ayer, la de mi generación y la proyección hacia el futuro. Siento que es un disco que intenta unir todo eso".
Un disco donde está su historia completa
A la hora de hablar sobre lo autobiográfico del proyecto, Balta no duda: dejó prácticamente todo de sí dentro del álbum.
"Todo, sinceramente todo. Me costó muchísimo dejar canciones afuera porque siento que cada una habla de un pedacito de mí. Desde lo que cuento hasta cómo suena musicalmente". Dentro de ese recorrido aparecen colaboraciones soñadas. Una de ellas, junto a Rubén Rada, ocupaba un lugar especial."Yo no me quería ir de este mundo sin hacer una canción con Rubén. Hace años me venía diciendo ‘vamos a hacer una canción’... y yo estaba asustadísimo", confesó entre risas.
Lo que aprendió de Rada y Drexler: “Vi personas”
Más allá de lo artístico, Balta aseguró que lo más valioso de trabajar con sus referentes fue descubrir su lado humano. "Lo más loco es que casi no hablamos de música. Terminas hablando de la vida. Y lo que más me dejaron fue entender que no importa tanto a dónde llegas, sino con quién y cómo llegas".
En ese sentido, recordó momentos compartidos con Drexler y Rada que lo marcaron profundamente. "La exposición muchas veces te hace ver imágenes o personajes, pero con ellos vi personas. Y fue muy fuerte. Me dio mucha paz". Y agregó: "Ver gente que llena arenas y aún así se preocupa por preguntarte cómo estás, cómo está tu familia... eso te cambia. Ahí encontré el tipo de persona que quiero ser".
“No siento que tenga un solo sonido”
Uno de los sellos de Balta es la libertad con la que se mueve entre estilos. Y lejos de buscar una fórmula fija, el uruguayo disfruta cambiar. "No siento que tenga un sonido definido, y creo que intento escaparme de eso. Este disco tiene un montón de cosas que soy. El anterior era distinto, el otro también... y creo que el próximo también lo será".
Para él, la transformación es parte esencial del arte. "Los artistas que más me divierten son esos que cambian disco a disco. Pienso en Jorge, en Rosalía... eso me inspira mucho", comentó.
Balta se presentará el próximo 21 de mayo en La Tangente, en lo que será uno de los momentos más especiales de esta etapa. "Voy a llegar totalmente emocionado. Cruzar el charco con mi proyecto por primera vez tiene un significado enorme para mí", expresó.
Y adelantó qué puede esperar el público argentino: "Va a haber de todo. Va a haber solos, cosas jazzísticas, canto... pero también memes, baile, diversión. Nos vamos a reír, a bailar, a celebrar".
Sobre el final, Balta dejó una definición que resume el espíritu del disco y de esta nueva etapa: "Intento ser lo más auténtico posible. Creo que cuando sos vos mismo, ahí aparece lo más original que podés ofrecer. Y si van al show, no van a encontrar otra cosa que no sea yo".
Con Ayer dijiste mañana, Balta confirma que su presente artístico no es casualidad. Entre sonidos, raíces y una mirada profundamente humana, el músico uruguayo construye una obra que dialoga con distintas generaciones y deja en claro que lo suyo recién empieza.
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