Roze abre una nueva etapa con "Quiero ser", junto a Tiago PZK y Un Poco de Ruido

En lo sonoro, la unión entre Roze, Tiago PZK y Un Poco de Ruido fluye de manera orgánica, combinando estilos y aportando matices que enriquecen el resultado final. La canción logra sostener un equilibrio entre sensibilidad y ritmo, conectando desde lo vulnerable sin perder dinamismo.

Con “QUIERO SER”, Roze no solo presenta un nuevo single, sino que también da el puntapié inicial de una etapa donde el romance, la introspección y la construcción de una identidad propia toman un lugar central. Un comienzo que anticipa el universo que desplegará “SEAN ETERNOS LOS BAILES”.