Roze abre una nueva etapa con "Quiero ser", junto a Tiago PZK y Un Poco de Ruido
El dúo presenta el primer adelanto de “Sean eternos los bailes”, un proyecto que amplía su universo artístico y reafirma su identidad.
Roze inicia un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de “QUIERO SER”, su flamante single en colaboración con Tiago PZK y Un Poco de Ruido. La canción, producida por FMK, funciona como carta de presentación de su próximo proyecto: “SEAN ETERNOS LOS BAILES”.
Con este tema, el dúo vuelve a poner el foco en el amor como eje central, explorando las complejidades de los vínculos y las emociones que surgen cuando las expectativas no coinciden. “QUIERO SER” se sumerge en esas relaciones desbalanceadas, donde uno se involucra más que el otro, y en la incomodidad de esperar algo que quizás nunca llega.
El lanzamiento también introduce el concepto de “SEAN ETERNOS LOS BAILES”, una obra que propone expandir el universo creativo de Roze a través de la llamada “Casa Rozeada”. Este espacio simbólico reúne canciones y emociones en un mismo plano, donde los recuerdos, los deseos y las contradicciones conviven sin seguir una línea temporal estricta.
El videoclip, dirigido por Tomás Redote, acompaña esta idea desde lo visual. Ambientado en el patio de la casa, muestra a los artistas compartiendo escena en un clima íntimo y cercano, reforzando la conexión entre ellos y trasladando la esencia del proyecto a otro lenguaje.
En lo sonoro, la unión entre Roze, Tiago PZK y Un Poco de Ruido fluye de manera orgánica, combinando estilos y aportando matices que enriquecen el resultado final. La canción logra sostener un equilibrio entre sensibilidad y ritmo, conectando desde lo vulnerable sin perder dinamismo.
Con “QUIERO SER”, Roze no solo presenta un nuevo single, sino que también da el puntapié inicial de una etapa donde el romance, la introspección y la construcción de una identidad propia toman un lugar central. Un comienzo que anticipa el universo que desplegará “SEAN ETERNOS LOS BAILES”.
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