Nueva audiencia fallida de divorcio en Italia: "Mauro Icardi quiere seguir casado con Wanda Nara"

Cerca de la empresaria sostienen que ella “no quiere ceder nada” y que todo se definirá en tribunales. Incluso aseguran que “Mauro Icardi no suelta y quiere seguir casado con Wanda Nara”.

La jueza convocó a una nueva audiencia para el 25 de marzo, instancia clave para definir el futuro del matrimonio. “Si no se resuelve, la jueza puede poner una cuota que complicaría ampliamente a Mauro Icardi”, advirtió el periodista.