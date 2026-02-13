Nueva audiencia fallida de divorcio en Italia: "Mauro Icardi quiere seguir casado con Wanda Nara"
La jueza desestimó un acuerdo económico y convocó a otra audiencia para el 25 de marzo. Los detalles en la nota.
El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y, según revelaron en DDM, el desenlace todavía aparece lejano.
Al comienzo del programa, Mariana Fabbiani adelantó la información: “Ayer se llevó a cabo una nueva audiencia por el divorcio y está todo mal”. En ese encuentro, ambas partes expusieron ante la jueza el detalle de su patrimonio y sus ingresos, aunque nuevamente no hubo acuerdo.
De acuerdo a lo explicado por Guido Zaffora, el eje más tenso fue el dinero. “La jueza italiana le pidió a Icardi que pague 2 millones de euros por el divorcio, porque fue él que lo presentó”, indicó. Mientras los abogados del delantero se opusieron, la representación de Wanda sostuvo el reclamo.
La intención del futbolista era avanzar con una división total de bienes. “Él quiere ser socio de todo para tener 50/50”, afirmó el panelista. Sin embargo, la magistrada rechazó esa alternativa: “La jueza respondió que Wanda no tiene obligaciones de ser socia, porque ese pedido fue negado”.
En paralelo, comenzó a instalarse el tema del adulterio como posible argumento de la defensa de Icardi. Según trascendió, buscaría probar una infidelidad para evitar el pago. “Creo que al pagar la compensación financiera él estaría reconociendo que no hubo un causal de Wanda para el divorcio”, deslizó Zaffora.
Cerca de la empresaria sostienen que ella “no quiere ceder nada” y que todo se definirá en tribunales. Incluso aseguran que “Mauro Icardi no suelta y quiere seguir casado con Wanda Nara”.
La jueza convocó a una nueva audiencia para el 25 de marzo, instancia clave para definir el futuro del matrimonio. “Si no se resuelve, la jueza puede poner una cuota que complicaría ampliamente a Mauro Icardi”, advirtió el periodista.
