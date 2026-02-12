Wanda Nara reaparece con fotos de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Wanda Nara volvió a estar en el centro de todas las miradas después de reaccionar al sugestivo gesto virtual de Mauro Icardi. Este miércoles, la empresaria sorprendió al reactivar en su cuenta oficial de Instagram varias fotos junto al jugador del Galatasaray, apenas unas horas después de que él hiciera lo mismo desde Turquía. Como era de esperar, la acción sacudió las redes y despertó una oleada de especulaciones. La situación es particular: Icardi sigue en Turquía cumpliendo con sus compromisos deportivos, mientras su actual novia, Eugenia China Suárez, se encuentra en el país por el estreno de la serie En el Barro.