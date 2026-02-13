Alerta por severas tormentas para Buenos Aires y otras 13 provincias este sábado: los detalles
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó malas condiciones climáticas para este sábado, en varios sectores del país. Todos los detalles.
Mientras el AMBA vive jornadas de alivio tras mucho calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso el foco en el interior del país. Se ha emitido una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán a varias provincias durante las próximas horas, incluyendo a Buenos Aires.
Debido al riesgo de lluvias fuertes y ráfagas, el organismo oficial compartió un protocolo de seguridad para reducir riesgos
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 13 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
