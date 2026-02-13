Ángel de Brito dejó al descubierto a la periodista que le habría mandado fotos íntimas a Mauro Icardi
Mediante sus redes sociales, el conductor dio a conocer quién sería la periodista que le habría enviado fotos subidas de tono a Mauro Icardi.
El escándalo se desató luego de que China Suárez contara que una panelista le habría hecho llegar fotos hot a su pareja, Mauro Icardi, lo que abrió una ola de especulaciones en los medios sobre quién sería la periodista señalada.
En ese contexto, Guido Zaffora aportó indicios que muchos interpretaron como dirigidos a Majo Martino. La integrante de Sálvese quien pueda salió rápidamente a negarlo, aunque las versiones no se detuvieron. Luego se sumó Yanina Latorre, quien aseguró: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”.
Cuando el tema parecía diluirse entre rumores, Ángel de Brito intervino desde sus redes y publicó: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. Por su parte, Naza Di Serio rompió el silencio reaccionó casi de inmediato en su cuenta de X (ex Twitter): “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado. Yo no soy”.
Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le escribió de madrugada tras una fiesta: qué le pidió el futbolista
La empresaria se lo confirmó a Yanina Latorre en SQP y reveló que el futbolista estaba solo en su camioneta cuando intentó contactarla.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras una revelación sobre Mauro Icardi. La mediática le confirmó a Yanina Latorre en Sqp que el delantero le escribió en plena madrugada al salir de una fiesta.
“Me contás de Mauro te habló ayer qué pasó?”, le preguntó la conductora, mientras Martín Salwe intervenía: “Bien, buena pregunta”. Yanina entonces aseguró que Wanda le había respondido afirmativamente y adelantó que tenía detalles del episodio.
Según relató, la empresaria le contó: “Me empezó a escribir a la madrugada, saliendo de la fiesta”, en referencia al cumpleaños del futbolista uruguayo Lucas Torreira. De acuerdo a esa versión, Icardi ya se había retirado del evento y estaba dentro de su camioneta.
Yanina precisó que le preguntó si estaba solo y Wanda confirmó que sí. Además, reveló que el jugador intentó comunicarse: “Y me quería llamar por cámara”, contó sobre lo que le habría dicho la empresaria, quien aseguró que no aceptó la videollamada.
La panelista también indicó que le pidió pruebas de esa conversación y que Wanda tendría registro de lo sucedido. Según explicó, la mediática habría realizado capturas de pantalla como respaldo de los mensajes.
