Ángel de Brito dejó al descubierto a la periodista que le habría mandado fotos íntimas a Mauro Icardi

“Me contás de Mauro te habló ayer qué pasó?”, le preguntó la conductora, mientras Martín Salwe intervenía: “Bien, buena pregunta”. Yanina entonces aseguró que Wanda le había respondido afirmativamente y adelantó que tenía detalles del episodio.

Según relató, la empresaria le contó: “Me empezó a escribir a la madrugada, saliendo de la fiesta”, en referencia al cumpleaños del futbolista uruguayo Lucas Torreira. De acuerdo a esa versión, Icardi ya se había retirado del evento y estaba dentro de su camioneta.

Yanina precisó que le preguntó si estaba solo y Wanda confirmó que sí. Además, reveló que el jugador intentó comunicarse: “Y me quería llamar por cámara”, contó sobre lo que le habría dicho la empresaria, quien aseguró que no aceptó la videollamada.

La panelista también indicó que le pidió pruebas de esa conversación y que Wanda tendría registro de lo sucedido. Según explicó, la mediática habría realizado capturas de pantalla como respaldo de los mensajes.

