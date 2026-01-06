Nueva junta médica para evaluar a Pity Álvarez tras su regreso a los escenarios

Pity Álvarez

En el mismo programa, la perito Florencia Adorante aportó precisiones técnicas sobre el procedimiento que se avecina. “Para que haya subido al escenario, se le tuvo que haber hecho una evaluación previa para saber si era peligroso para sí o para terceros”, explicó. Y agregó que ahora se analizarán otros aspectos centrales: “Ahora se llevan adelante otras dos, entender si él puede afrontar un juicio y si en el momento del hecho, era inimputable”.

La nueva junta médica no juzgará la calidad artística del show ni su impacto cultural, sino que buscará responder una pregunta clave para la Justicia: si el hombre que volvió a cantar frente a miles de personas es el mismo que, según los informes previos, no podía comprender la gravedad de un proceso judicial. De esa respuesta dependerá si el caso vuelve a activarse y si el futuro inmediato del Pity Álvarez vuelve a quedar ligado a una celda en lugar de un escenario.