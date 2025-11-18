Sabrina Rojas le hizo un fuerte reclamo a Luciano Castro

Ante la evidente molestia de Rojas, el panelista Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión con una sugerencia humorística: “Saquemos un canje”. No obstante, Sabrina mantuvo una postura firme y remató el debate económico, señalando la supuesta imposibilidad de su ex de afrontar ese gasto: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”. La crítica apuntó directamente a la priorización de los gastos de lujo frente a las necesidades domésticas de sus hijos en común.