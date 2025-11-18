Sabrina Rojas le hizo un fuerte reclamo a Luciano Castro
Luego de que se conocieran los planes del actor con Griselda Siciliani en Mar de Cobo, la modelo apuntó sin filtro contra su ex pareja.
El cruce mediático entre Sabrina Rojas y su expareja, Luciano Castro, sumó un nuevo capítulo cargado de tensión y reproches económicos. La polémica surgió luego de que en el programa Pasó América (América TV) se mencionara que el actor había adquirido un terreno en la localidad de Mar de Cobo con la intención de construir una casa de verano junto a su actual pareja, Griselda Siciliani.
Ante esta información sobre el proyecto inmobiliario, Rojas reaccionó sin filtro y utilizó sus redes para lanzar un reclamo directo a Castro: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”.
La conductora manifestó un enojo que, según sus palabras, venía acumulándose desde hacía tiempo: “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”. La artista justificó su explosión mediática con la necesidad de desahogo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”.
Ante la evidente molestia de Rojas, el panelista Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión con una sugerencia humorística: “Saquemos un canje”. No obstante, Sabrina mantuvo una postura firme y remató el debate económico, señalando la supuesta imposibilidad de su ex de afrontar ese gasto: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”. La crítica apuntó directamente a la priorización de los gastos de lujo frente a las necesidades domésticas de sus hijos en común.
El terreno en cuestión, destinado a la construcción de la casa de verano de Luciano Castro y Griselda Siciliani, ya había sido motivo de noticias. Tiempo atrás, el periodista Luis Bremer había contado detalles sobre el proyecto de la pareja: “Ya tienen el terrero frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.
Este contexto, en el que el actor se embarca en un costoso proyecto que ya enfrenta trabas administrativas, sirvió de telón de fondo para el reclamo público de Sabrina Rojas, quien exige una solución para la falta de aire acondicionado para su hijo, poniendo en evidencia las tensiones que persisten en la expareja.
