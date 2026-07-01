Olivia Wald presenta "Otra Que Arde", el show que marca una nueva etapa en su carrera

El show incluirá las canciones de “Otra Que Arde” junto a los temas más reconocidos de su repertorio, conectando su presente artístico con aquellas composiciones que lograron llegar a miles de seguidores desde sus comienzos.

Con esta nueva propuesta, Olivia Wald reafirma su lugar dentro de la escena pop latinoamericana y profundiza su identidad como compositora e intérprete. “Otra Que Arde” no solo será la presentación de un nuevo disco, sino también la oportunidad de conocer una versión más auténtica y potente de la artista sobre el escenario.