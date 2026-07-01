Olivia Wald presenta "Otra Que Arde", el show que marca una nueva etapa en su carrera
Luego de un exitoso 2025, la artista anunció una gira internacional que recorrerá Argentina, España, México y Uruguay.
Olivia Wald se prepara para dar un nuevo paso en su carrera con la presentación oficial de “Otra Que Arde”, su próximo álbum, en un show que promete reflejar la transformación artística que atraviesa la cantante. La cita será el próximo 3 de octubre en C Art Media, dentro de una gira internacional que también la llevará por distintas ciudades de Argentina y escenarios de España, México y Uruguay.
Después de consolidarse como una de las voces más destacadas de su generación, Olivia llega con una propuesta que busca mostrar todo lo que está lista para expresar: la intensidad de sus emociones, sus pensamientos más profundos y la catarsis que atraviesa esta nueva etapa.
Un álbum más crudo y una puesta en escena cargada de emoción
“Otra Que Arde” representa un cambio en el camino artístico de Olivia Wald. Mientras que en “Cuerpo” había explorado un costado más íntimo y emocional, su nuevo trabajo se sumerge en una versión más directa, impulsiva y sin filtros.
A través de canciones atravesadas por pensamientos incómodos, sentimientos al límite y verdades expresadas de manera frontal, la artista construye una identidad renovada, más desafiante y honesta.
Esa transformación también será protagonista arriba del escenario. El nuevo espectáculo fue pensado especialmente para acompañar esta era, con una puesta intensa donde la reflexión y la catarsis serán el eje de una experiencia que busca convertir las emociones del álbum en un momento colectivo.
El show incluirá las canciones de “Otra Que Arde” junto a los temas más reconocidos de su repertorio, conectando su presente artístico con aquellas composiciones que lograron llegar a miles de seguidores desde sus comienzos.
Con esta nueva propuesta, Olivia Wald reafirma su lugar dentro de la escena pop latinoamericana y profundiza su identidad como compositora e intérprete. “Otra Que Arde” no solo será la presentación de un nuevo disco, sino también la oportunidad de conocer una versión más auténtica y potente de la artista sobre el escenario.
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